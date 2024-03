Mise au point – Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME réfute « les accusations » qui le visent

Le Secrétaire général du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME), Abdellah Boussouf, a vivement contesté les accusations et suspicions qui le visent concernant son prétendu « soutien financier au propriétaire d’un site d’information en Italie », réputé pour diffamer les institutions marocaines, a rapporté, ce jeudi, le journal électronique Hespress.

Le propriétaire dudit site est actuellement confronté à des accusations nationales et internationales, incluant « diffamation, troubles à l’ordre public, faux témoignage, outrage à des organismes régis par la loi« , et est également visé par des affaires de « fraude et de diffamation« , ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par le juge d’instruction près la Cour d’appel de Fès.

Face à la médiatisation de son implication présumée dans cette affaire, Boussouf a rompu le silence pour réfuter catégoriquement ces allégations.

« Je suis profondément choqué par ces accusations portées contre moi dans mon pays, attaquant ainsi mon attachement à ma patrie, sous prétexte de simples échanges avec Idriss Farhan, alors que la teneur de la plupart de ces messages relevait plutôt de menaces et de chantage, comportements bien connus de cet individu envers plusieurs responsables marocains« , a-t-il déclaré.

Boussouf a exprimé son étonnement quant à la diffusion d’informations le mettant en cause dans une prétendue incitation contre les institutions nationales, affirmant que « c’est une accusation qui ne m’a jamais été portée au cours de mes quarante années de dévouement à la défense de mon pays et de ses institutions souveraines, guidé par la conviction plutôt que par des considérations fonctionnelles, car mon engagement remonte bien avant même que j’accède à une position officielle il y a vingt ans« .

Le Secrétaire général du CCME a catégoriquement réfuté toute complicité avec des actions préjudiciables à l’égard du Maroc, soulignant qu’il demeure « pleinement disposé à coopérer avec les instances judiciaires de mon pays, auxquelles je fais entièrement confiance pour leur intégrité, saluant la distinction nationale ainsi que le professionnalisme et la moralité exemplaire de ses membres« .

Boussouf a expliqué que ces accusations de complicité surviennent alors même qu’il supervise la publication de plusieurs ouvrages majeurs, notamment l’Encyclopédie de la civilisation marocaine en 13 volumes, l’Encyclopédie des valeurs marocaines en 10 volumes, et l’Encyclopédie des proverbes populaires marocains en 10 volumes, comprenant 11.600 proverbes populaires, ainsi que 60 histoires illustrées pour enfants, visant à promouvoir la culture marocaine et à être traduits dans plusieurs langues.

Il a révélé avoir reçu, il y a deux semaines, un message royal reconnaissant ses efforts constants en faveur de la préservation de l’identité marocaine authentique au sein de la communauté marocaine à l’étranger, considérant cela comme un honneur royal dont il est fier, une reconnaissance élevée de son patriotisme, de sa loyauté et de sa fidélité envers son pays.

Le Secrétaire général du CCME a affirmé qu’il reste « guidé par la foi et le patriotisme dans son service aux Marocains du monde, étant présent et défendant les principes marocains dans chaque contexte et circonstance« , se considérant comme « un loyal défenseur de son pays et de son roi », répondant à l’appel à maintes reprises.

Aussi, Boussouf a rappelé sa position durant le mouvement du Rif, affirmant qu’il a été parmi les rares à s’opposer à ceux qui se sont auto-proclamés tuteurs du Rif, comme en attestent ses vidéos toujours accessibles en ligne, ajoutant que lors de la brûlure du drapeau national à Paris, il a été parmi les premiers à confronter les auteurs de cet acte odieux et trahison flagrante.

En outre, il a souligné sa contribution régulière à la déconstruction des narratifs de l’Algérie et des mercenaires du Polisario, disponibles dans de nombreux articles en ligne et bientôt dans un ouvrage intitulé « L’Algérie : entre nœud et croyance« , ainsi que son implication dans les crises avec l’Espagne, l’Allemagne et surtout la France.

Le SG du CCME a insisté sur le fait qu’il a reçu des années durant des messages de félicitations et d’encouragements de la part de nombreux responsables, reconnaissant son engagement, son accumulation de connaissances et son travail acharné depuis quarante ans au service des grandes causes marocaines et de la diffusion des principes de la nation marocaine, avant d’affirmer qu’il restera « un soldat fidèle » à son pays et à « toutes ses institutions, défendant les principes de la nation marocaine sous la devise : Dieu, la Patrie, le Roi« . (Hespress)

Article19.ma