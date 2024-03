Coopération – Signature à Accra d’un protocole d’accord visant à renforcer la mise en œuvre de la ZLECAF en Afrique

Le Secrétariat de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et N Gage Consulting ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à renforcer l’implémentation de la ZLECAf en Afrique, en mettant l’accent sur l’Afrique du Nord et les pays arabophones, tout en mobilisant le plein potentiel de cette initiative grâce à des actions ciblées avec un impact positif en Afrique, selon un communiqué.

Le MoU a été solennellement scellé par Son Excellence Monsieur Wamkele Mene, Secrétaire Général de la ZLECAf, ainsi que par Monsieur Karim Refaat, Président de N Gage Consulting, et Docteur Sherif Fahmy, Directeur Général.

La ZLECAf a été instaurée dans le but louable de supprimer les barrières commerciales entre les nations africaines, avec pour ambition de créer un marché unique rassemblant 1,3 milliard d’individus et au potentiel économique combiné de 3,4 billions de dollars annuellement.

+ Stimuler les échanges intra-africains et favoriser la mise en place de projets de partenariat public-privé (PPP) +

En sa qualité de plus grande zone de libre-échange mondiale, la ZLECAf est destinée à intensifier les échanges intra-africains et à promouvoir l’intégration économique régionale, contribuant ainsi à l’essor durable et social du continent tout en créant des opportunités d’emploi et en luttant contre la pauvreté.

En vertu de cette alliance, les deux parties s’engagent à consolider leur coopération et à promouvoir des activités concrètes, notamment la tenue de webinaires, l’organisation de séances de réflexion productives, de dialogues public-privé ainsi que l’élaboration de bulletins d’information mensuels (newsletters) destinés à diffuser des informations pertinentes via les plateformes de médias sociaux, dans le but de sensibiliser le secteur privé et les entités gouvernementales aux objectifs de la ZLECAf, tout en mettant en lumière son Initiative de Commerce Guidé et son rôle dans la dynamisation des échanges entre les États membres.

De surcroît, cette collaboration facilitera les préparatifs du Forum des Affaires de la ZLECAf et de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF), ainsi que la mise en œuvre de divers programmes de renforcement des capacités au profit des États membres en vue de stimuler les échanges intra-africains et de favoriser la mise en place de projets de partenariat public-privé (PPP) afin de soutenir les investissements dans les infrastructures.

Ce partenariat est destiné à promouvoir la ZLECAf comme un instrument de libéralisation des échanges et un moteur de développement durable, tout en renforçant les échanges commerciaux intra-africains en tant que vecteur de diversification économique et d’industrialisation.

N Gage Consulting, cabinet de premier plan opérant dans le domaine des relations gouvernementales et des politiques publiques au niveau la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, s’engage résolument à soutenir la ZLECAf et à déployer toutes les ressources nécessaires pour intensifier et étendre sa coopération avec le Secrétariat dans l’optique d’accroître l’intégration commerciale africaine.

Article19.ma