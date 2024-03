Droits humains – Des ONG appellent le Maroc à sauver six hommes condamnés à mort en Somalie

Appel. Des organisations non gouvernementales au Maroc ont appelé le gouvernement à intervenir et à empêcher la condamnation à mort de six Marocains en Somalie.

Dans une déclaration conjointe, les six organismes ont expliqué qu’ils avaient appris le verdict rendu par un tribunal militaire du nord de la Somalie le 2 mars, qui a condamné six Marocains à mort par peloton d’exécution pour appartenir à Daesh, a rapporté cette semaine le site Internet middleeastmonitor.com.

+ Induits en erreur par le groupe extrémiste +

Certains des accusés ont dit qu’ils étaient venus chercher du travail et qu’ils ne connaissaient pas les intentions de ceux qui les avaient recrutés.

Leur avocat a confirmé qu’ils voulaient retourner au Maroc et a déclaré qu’ils avaient été induits en erreur par le groupe extrémiste.

Les associations marocaines, qui comprennent la Coalition marocaine contre la peine de mort (CMCPM), l’Association pour la justice pour un procès équitable et le Réseau des avocats contre la peine de mort, ont condamné la peine de mort infligée aux Marocains, déclarant leur opposition au refus du droit à la vie des accusés, même dans le cas des crimes les plus graves.

Ils ont appelé les autorités marocaines à prendre des mesures urgentes pour sauver la vie de leurs citoyens et les rapatrier.

Article19.ma