Criminalité – Arrestation de deux individus pour possession et trafic de cocaïne et de détention d’arme à feu à Nador

Les éléments du district préfectoral de sûreté de Nador ont réussi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à interpeller deux individus âgés de 31 et 48 ans pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de 16,65 kg de cocaïne et de détention d’une arme à feu.

Selon une source sécuritaire, les deux prévenus ont été appréhendés lors d’opérations simultanées menées à Nador et dans la localité de Farkhana, pour leur implication présumée dans l’acquisition de cocaïne et son écoulement au niveau local, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les fouilles et perquisitions menées ont permis la saisie de 16 plaques d’un poids total de 16 kg et de 650 g de cocaïne.

الناظور…توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج 16 كيلوغرام و650 غرام من مخدر الكوكايين وحيازة السلاح الناري، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/dzlBymAKl8 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 26, 2024

+ Les mis en cause soumis aux procédures de l’enquête judiciaire +

Outre les stupéfiants, les perquisitions ont permis de saisir un fusil de chasse, un lot de cartouches, des armes blanches, une bombe lacrymogène, ainsi que six voitures portant des plaques minéralogiques nationales et étrangères et un montant d’argent soupçonné d’être le butin de ces activités criminelles, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire de Nador, sous l’égide du Parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des ramifications possibles de ce réseau et d’interpeller les complices présumés dans cette activité criminelle.

Article19.ma