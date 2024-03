Culture – Les membres des jurys de la 29è édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan dévoilés

La Fondation du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) a annoncé la composition des jurys des compétitions de la 29è édition du festival, qui se tiendra du 27 avril au 4 mai.

Le jury des longs métrages de fiction sera présidé par le réalisateur palestinien talentueux Elya Suleiman, qui est un artiste de renommée mondiale, dont les productions ont été largement acclamées dans les plus grands festivals de cinéma internationaux.

Il sera entouré, pour assurer sa mission délicate, de l’actrice française Guslagie Malanda, de la réalisatrice italienne Silvia Scola, du réalisateur et producteur roumain Radu Milahneau, et de la réalisatrice franco-marocaine Simone Bitton.

+ Une fenêtre pour savourer les mondes enchanteurs du septième art +

Quant au jury de la critique « Mustapha Mesnaoui », il sera composé de la journaliste tunisienne Chadia Khdir, du critique et journaliste marocain Rachid Naim, et du journaliste espagnol Francisco Grinan.

La Fondation du festival a souligné qu’il s’agit de créateurs dévoués aux parcours riches et variés, auxquels a été confiée la lourde tâche de mettre en valeur les films en lice et de choisir les plus attractifs, dans le cadre d’une programmation artistique audacieuse, distinctive et innovante.

Par ailleurs, la Fondation a affirmé que cette édition promet d’être une fenêtre pour savourer les mondes enchanteurs du septième art, en accueillant les artistes et les professionnels du cinéma de la région méditerranéenne et en célébrant les nouvelles créations cinématographiques méditerranéennes, en particulier celles qui défendent les valeurs de la paix, de la justice, de la modernité et de la civilisation.

