LifeStyle – Le parfum des fleurs d’oranger amène le monde à une tradition printanière au Maroc

Les fleurs d’oranger font partie des parfums par excellence du Maroc, les femmes marocaines accueillent le printemps en ramassant les fleurs blanches cireuses dans des pots en cuivre utilisés pour distiller le parfum qui est plié en pâtisseries chargées de miel, saupoudré sur du thé à la menthe et utilisé dans les cérémonies religieuses comme une ode au paradis.

La cérémonie annuelle dans les foyers du Royaume d’Afrique du Nord a attiré l’attention internationale. Il est maintenant présenté au festival Zahria à Marrakech, selon le site sandiegouniontribune.com.

+ Une vieille tradition au Maroc +

Entre 400 et 600 personnes se sont rassemblées au cours du week-end pour le festival organisé par l’Association Al Muniya, célébrant les fleurs et savourant les pluies qui sont rares le reste de l’année.

« C’est une vieille tradition, et il était nécessaire de lui donner une nouvelle vie après qu’elle ait été un peu oubliée dans les années 1980 et 1990 », a déclaré Jaafar Kansoussi, cofondateur de l’association.

Les fleurs d’oranger fleurissent dans tout le Maroc, mais sont particulièrement fréquentes à Marrakech, qui abrite un oranger aigre et amer particulièrement parfumé.

Alors que le statut du Maroc en tant que destination touristique augmente, le parfum de la fleur d’oranger est de plus en plus connu des visiteurs et des parfumeurs professionnels.

La distillation a été reconnue comme faisant partie du patrimoine marocain par le gouvernement et l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture, l’événement cherche maintenant à être reconnu par l’UNESCO, a déclaré Kansoussi.

Article19.ma