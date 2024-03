Dialogue social – Akhannouch poursuit ses consultations avec les chefs des centrales syndicales

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mercredi à Rabat, une délégation de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), conduite par le secrétaire général de la centrale, Enaam Mayara, dans le cadre du nouveau round de dialogue social.

Lors de cette rencontre, M. Akhannouch a mis l’accent sur la centralité de la famille et de la classe ouvrière dans les mesures gouvernementales, relevant que le gouvernement a pu procéder à des revalorisations salariales au profit de larges couches de travailleurs dans le cadre du dialogue social sectoriel, tout en procédant à l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG ) et à l’augmentation des salaires dans le secteur agricole (SMAG), indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Le nouveau round de dialogue social a été lancé mardi par une rencontre entre le Chef du gouvernement et une délégation de l’Union Marocaine du Travail (UMT), et se poursuivra par des rencontres avec des délégations de la Confédération Démocratique du travail (CDT) et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

Article19.ma