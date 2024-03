Vidéo – Un pont géant à Baltimore s’effondre tragiquement comme un château de cartes

Le pont Francis Scott Key à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, s’est effondré tôt ce mardi 26 mars après avoir été percuté par un grand navire.

Un cargo qui venait de quitter le port de la ville s’est encastré dans l’une des piles du Francis Scott Key Bridge, provoquant son effondrement quasi immédiat, selon bfmtv.com.

HOLY CRAP! The Francis Scott Key Bridge has collapsed after a ship collision in Baltimore. The 1,200 feet (366 m) span bridge was the third longest span of any continuous truss in the world.

