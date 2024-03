Culture – Ouverture des candidatures pour la 4ème édition du festival national des amateurs du théâtre

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé l’ouverture des candidatures pour la quatrième édition du festival national des amateurs du théâtre (2024) qui aura lieu à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Selon un communiqué du ministère, le choix de Marrakech comme ville hôte de cette quatrième édition du festival intervient à l’occasion de sa désignation en tant que Capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024 par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

+ Un délai fixé entre le 27 mars et le 05 avril 2024 +

Le concours est ouvert aux troupes théâtrales amateures, souligne le communiqué du ministère, précisant que dans le cadre de cette manifestation culturelle, des éliminatoires auront lieu dans les différentes régions du Royaume.

Et d’ajouter que les troupes théâtrales souhaitant participer à cette édition sont appelées à déposer leurs dossiers de candidature à la Direction des Arts du ministère, dans un délai fixé entre le 27 mars et le 05 avril 2024, comprenant une demande de participation aux éliminatoires, ainsi qu’un enregistrement de la pièce de théâtre sur un support électronique, une fiche de présentation de la pièce et un dossier légal et administratif de la pièce.

Pour plus d’informations, les candidats peuvent appeler le numéro : 0537274064.

Article19.ma