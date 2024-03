Richesse – Les États-Unis comptent le plus de millionnaires et de milliardaires au monde

Les États-Unis sont le pays ayant le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires au monde, selon un nouveau rapport.

Au cours des cinq dernières années, la proportion des millionnaires aux États-Unis a augmenté de 35%, soit près de deux fois plus vite qu’en Chine, indique le rapport 2024 USA Wealth Report élaboré par le cabinet Henley & Partners et New World Wealth.

Les États-Unis abritent désormais 37% des millionnaires que compte le monde, contre 35% en 2018. Le pays compte aussi 9.850 personnes ayant 100 millions de dollars ou plus, contre 2.352 en Chine.

Selon la même source, les États-Unis comptent environ 788 milliardaires, contre 305 pour la Chine.

+ Une destination privilégiée pour les riches entrepreneurs +

« Les États-Unis restent le leader mondial incontesté en matière de création et d’accumulation de richesses privées », selon le rapport.

Dominic Volek, responsable du groupe clients privés chez Henley, a noté que les confinements liés au Covid en Chine, associés à l’augmentation de l’intervention du gouvernement dans le secteur privé, ont ralenti la croissance de la création de richesse.

« La Chine a certainement beaucoup ralenti en raison de ces éléments et les États-Unis en ont bénéficié », a-t-il déclaré.

« Les États-Unis restent une destination privilégiée pour les riches entrepreneurs et ingénieurs du secteur technologique, notamment d’Asie, d’Europe et du Royaume-Uni », souligne le document.

Le leadership américain en matière de création de richesse se répercute sur les dépenses et les investissements. Un rapport d’UBS et d’Art Basel révèle que les États-Unis sont le leader mondial des ventes d’oeuvres d’art, représentant 42% des ventes en valeur.

Les ventes de produits de luxe aux États-Unis ont totalisé l’année dernière 80 milliards de dollars, contre 52 milliards de dollars en Chine.

