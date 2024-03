GDC 2024 – Xbox présente ses initiatives pour soutenir les développeurs indépendants et promouvoir l’inclusion

La firme Xbox a dévoilé cette semaine, via son Xbox Wire, le blog du Microsoft Game et du Xbox Podcast, les annonces faites lors de la Game Developers Conference 2024, dont ses initiatives pour soutenir les développeurs indépendants et promouvoir l’inclusion, selon un communiqué.

Xbox soutient plus de 3 500 titres de développeurs indépendants dans plus de 100 pays en développement actif pour Xbox. Plus de 100 titres sont en développement pour les consoles Xbox via le programme ID@Xbox en provenance d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde.

Le mois de janvier dernier a enregistré le plus haut niveau d’engagement jamais enregistré sur les consoles Xbox, mesuré par le temps de jeu, notamment avec le membre du programme ID@Xbox, Pocket Pair, dont le titre Xbox Game Preview, Palworld, qui compte déjà plus de 10 000 000 de joueurs sur Xbox.

+ « Gaming for Everyone » pour les développeurs de jeux +

Xbox partage publiquement pour la première fois le cadre d’inclusion de produits « Gaming for Everyone », un ensemble de ressources pratiques et concrètes destinées à aider les développeurs de jeux – et l’industrie des jeux dans son ensemble – à intégrer l’intentionnalité et l’inclusion dans les produits qu’ils créent à travers quatre domaines clés : L’abordabilité, la représentation, la mondialisation et l’accessibilité.

Pour aider les développeurs à démarrer – et à utiliser le Cadre en action – Xbox a créé un Hub de Ressources central, accessible via https://aka.ms/ProductInclusion, qui comprend des exemples concrets, des meilleures pratiques, des études de cas et plus encore.

Xbox utilise et fait évoluer ce cadre en interne depuis 2019 et est ravi de le proposer à quiconque souhaite l’utiliser à partir d’aujourd’hui.

Lori Wright en dit plus sur son rôle chez Xbox, sur la façon dont son équipe s’engage à soutenir les créateurs de jeux de toutes tailles pour atteindre plus de joueurs dans le monde entier, et sur ce sur quoi elle se concentrera à l’avenir dans un segment d’interview spécial sur Xbox Podcast.

Article19.ma