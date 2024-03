Éclairage – Blinken à Netanyahu : « Vous avez besoin d’un plan cohérent sinon vous faites face à un désastre à Gaza » (Axios)

Le secrétaire d’État américain Blinken a averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre lors d’une réunion vendredi que la sécurité d’Israël et sa place dans le monde sont en danger, et que « vous ne vous en rendrez peut-être pas compte avant qu’il ne soit trop tard », a rapporté le site d’information américain Axios.

L’avertissement sévère de Blinken reflète « l’anxiété croissante au sein de l’administration Biden » qui considère la stratégie d’Israël à Gaza, ou son absence, « pourrait conduire à une occupation et à une insurrection perpétuelles dans l’enclave palestinienne », ajoute la même source.

Blinken a dit à Netanyahu et au cabinet de guerre qu’il était venu en Israël en tant qu’ami qui a passé les cinq derniers mois à défendre Israël dans le monde entier. Mais il a averti que sur la trajectoire actuelle, sans un plan clair pour le lendemain de la guerre, Israël se restera avec une insurrection majeure qu’il ne peut pas gérer, précise Axios.

+ » J’ai aussi dit à Blinken que nous ne pouvons pas vaincre le Hamas sans aller à Rafah » +

« Vous avez besoin d’un plan cohérent, soit vous allez être coincé à Gaza », a déclaré Blinken, et que sur la voie actuelle, le Hamas gardera le contrôle à Gaza ou il y aura une anarchie, qui ne fera que créer les conditions pour plus de terrorisme.

Pour sa part, Netanyahu a affirmé après les remarques de Blinken : « Nous aurons les mains pleines pendant des décennies ».

Netanyahu a déclaré dans une déclaration après la réunion qu’il avait dit au secrétaire d’État qu’il appréciait le soutien des États-Unis à Israël depuis les attentats du 7 octobre.

« J’ai dit à Blinken que nous reconnaissions la nécessité d’évacuer la population civile des zones de guerre de Gaza et de prendre soin des besoins humanitaires et que nous prenions des mesures dans ce sens. »

« Mais j’ai aussi dit à Blinken que nous ne pouvons pas vaincre le Hamas sans aller à Rafah et démanteler les bataillons restants. Je lui ai dit que j’espère que nous pourrons le faire avec le soutien des États-Unis, mais si nous en avons besoin, nous le ferons par nous-mêmes. »

+ Engagement des USA en faveur de la sécurité d’Israël +

L’administration Biden a fortement mis en garde Netanyahu contre une offensive au sol à Rafah, où plus d’un million de civils palestiniens s’abritent.

La lecture du département d’État de la réunion a déclaré que Blinken « a réaffirmé l’engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d’Israël et de la défaite durable du Hamas, y compris à Rafah », ainsi que la nécessité de protéger les civils à Gaza.

Il a également déclaré que Blinken et Netanyahu avaient discuté des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu d’au moins six semaines, ainsi que de la libération des otages.

Après la réunion, Blinken a rencontré les membres de la famille des otages américains détenus à Gaza. Les manifestants à l’extérieur de la réunion ont crié : « Blinken, nous vous faisons confiance. Sauvez leur vie ».

Dans une prochaine étape, deux hauts responsables israéliens arriveront à Washington la semaine prochaine pour des pourparlers avec l’administration Biden sur Rafah.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant arrivera également dimanche pour des réunions avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et d’autres responsables.

