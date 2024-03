Focus – Sécheresse: comment naviguer à travers la crise de l’eau au Maroc (PCNS)

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le Policy Center for the New South (PCNS) explore les défis et les solutions liés à l’eau, en naviguant dans les complexités de sa gestion et la nécessité de pratiques durables, dans ce dossier spécial, le PCNS propose une sélection des analyses de nos experts sur les enjeux de l’eau avec un focus sur le Maroc.

Le Maroc traverse l’une de ses pires périodes de sécheresse. Au cours des 43 dernières années, le Royaume a traversé 7 périodes de sécheresse, présentant des niveaux de sévérité variables.

La plus faible pluviométrie a été enregistrée, en 2017, avec seulement 103 mm de précipitations annuelles. Ce qui caractérise la présente sécheresse, c’est sa durée exceptionnelle de six années consécutives, marquant ainsi la période de sécheresse la plus longue de l’histoire du pays.

En effet, sur cette période, le cumul des précipitations moyen s’est établi à 127 mm, comparé à une moyenne de 183 mm observée sur la période étudiée, représentant ainsi une baisse significative d’environ 30 %.

Isabelle Tsakok, praticienne du développement et Senior Fellow au Policy Center for the New a déclaré pour sa part dans une question réponse de l’utilisation du Maroc du dessalement d’eau pour atténuer les risques climatiques en période de sécheresse.

+ Dessalement de l’eau de mer +

Étant donné que l’eau dessalée est principalement utilisée comme eau potable, probablement pour les zones urbaines, même si elle n’est pas spécifiquement mentionnée dans le Plan national de l’eau 2020-2050, et en supposant qu’elle satisfait à la demande urbaine totale, elle atténuera au mieux seulement une partie des risques économiques à l’échelle nationale.

La production d’eau dessalée – estimée à 1 milliard de m3 par an sur un total de 4,6 milliards de m3 par an d’augmentation prévue de la mobilisation de l’eau – nécessite des technologies énergivores, ce requiert d’importants investissements.

L’eau dessalée coûteuse est entièrement allouée pour satisfaire la demande urbaine en eau potable pour prévenir le manque dans les villes. Cependant, cela laisse l’agriculture exposée à la pénurie d’eau, impactant la production et les exportations irriguées ainsi que les cultures pluviales comme les céréales.

Dans ce scénario, le déficit commercial alimentaire s’aggraverait, le déficit budgétaire augmenterait en raison de l’augmentation des subventions ; à mesure que les emplois et les revenus ruraux se tarissent, la migration rurale augmentera comme le prévoit le rapport Groundswell de septembre 2021, exacerbant la volatilité macroéconomique induite par la sécheresse.

Dans un scénario envisagé, les 1 milliard de m3/an d’eau dessalée ne seront probablement pas attribués à l’agriculture irriguée, qui contribue à plus de 50 % de la valeur ajoutée de l’agriculture ; et non pas à la culture céréalière qui domine l’agriculture pluviale.

L’aspect positif de ce scénario inclut la possibilité de (a) réduire la demande en eau de 1,8 milliard de mètres cubes d’eau par an, grâce à la modernisation de l’irrigation et à une augmentation des tarifs de l’eau, qui actuellement encouragent le gaspillage ; (b) réduire de 5 % des rendements des cultures irriguées due au changement climatique ; et (c) adopter des pratiques agricoles moins consommatrices d’eau et plus résilientes à la sécheresse, avec des rendements élevés, grâce à la recherche.

Cependant, il existe également des défis potentiels, notamment (c) une augmentation de la demande de production locale liée à la croissance démographique et économique ; et (d) une diminution prévue de 15 % des rendements céréaliers d’ici 2050.

Article19.ma