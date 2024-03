Vidéo – Tragédie : 40 spectateurs tués et une centaine blessés dans une attaque armée d’un concert de musique à Moscou

Plusieurs assaillants ont fait irruption dans une grande salle de concert, ce vendredi à Moscou, et ont tiré sur la foule, tuant au moins 40 personnes, en blessant plus de 100 et incendiant la salle lors d’une attaque effrontée quelques jours seulement après que le président Vladimir Poutine a consolidé son emprise sur le pouvoir, dans un glissement électoral hautement orchestré.

Selon la chaîne Sky News, « on ne sait pas encore exactement ce qui est arrivé aux assaillants, et aucune revendication immédiate n’a été faite pour ce raid », que le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a décrit comme une « immense tragédie » et que les autorités de l’État enquêtaient sur le terrorisme. »

L’attaque, qui a laissé la salle de concert en flammes avec un toit effondré, a été la plus meurtrière en Russie depuis des années et est survenue alors que la guerre en Ukraine s’éternisait dans sa troisième année.

L’attaque a visé l’hôtel de ville Crocus, une grande salle de concert située à l’ouest de Moscou, selon le Service fédéral de sécurité russe, la principale agence de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, qui a fourni le nombre de morts et de blessés.

