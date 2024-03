Enquête – Tanger à la tête des villes qui offrent la meilleure qualité de vie au Maroc (Sunergia)

Constat. Le Groupe Sunergia vient de publier les résultats de sa dernière enquête sur le Top des villes marocaines en termes qualité de vie et sécurité, menée auprès de plus d’un millier de Marocains, selon groupe-sunergia.com.

La qualité de vie est un critère essentiel de bien-être et d’épanouissement pour tous les Marocains, cette étude dévoile quelles sont les villes marocaines qui offrent le sentiment de sécurité dans les lieux publics, et les villes qui offrent la meilleure qualité de vie.

+ 82% des Marocains se sentent en sécurité dans les lieux publics +

Ainsi 82% des Marocains se sentent en sécurité dans les lieux publics, soit 17 points de plus qu’en 2019, les hommes se sentent davanatage en sécurité dans les lieux publics que les femmes, avec respectivement 84% et 79%, selon l’enquête.

Les jeunes de 18-24 ans (87%), les 45-54 ans (84%) et les 55-64 ans (83%) se sentent davantage en sécurité, alors que les seniors de 65 ans et plus et les jeunes de 25-34 ans, affirment davantage se sentir en insécurité, avec respectivement 19% et 20%.

Au niveau des facteurs qui contribuent à augmenter l’insécurité dans la rue, le facteur qui ressort en premier est le chômage cité par 44% des Marocains, ensuite la drogue (34%), le manque d’éducation (29%), les voleurs (8%), le manque de policiers dans la rue (6%), et enfin la pauvreté (4%).

+ Casablanca arrive en 3ème position +

Dans le Top des villes qui offrent la meilleure qualité de vie selon les Marocains, à l’instar de 2019, c’est Tanger qui arrive en tête des villes citées comme le choix idéal pour avoir la meilleure qualité de vie, 15% des Marocains l’on cité, contre 20% en 2019.

En 2e position les Marocains estiment qu’aucune ville ne garantit une bonne qualité de vie (13%), en augmentation de 9 points par rapport à 2019

Casablanca arrive en 3e position, elle progresse nettement en étant citée par 13% des Marocains, contre seulement 4% en 2019.

Marrakech et Rabat font également partie du top 5 où il fait bon vivre, avec respectivement, 11% et 10% des sondages.

Salé et Mohammedia arrivent en queue du peloton. Seuls 1% des personnes interrogées ont affirmé qu’elles préfèrent vivre dans ces deux villes à cause de leur bonne qualité de vie.

Article19.ma