Vidéo – Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue par hélicoptère entre le Maroc et l’Espagne (snrtnews)

La Garde civile espagnole, en coordination avec les autorités marocaines, a démantelé vendredi 22 mars 2024, un réseau de trafic de drogue qui effectuait des « voyages » par hélicoptères, utilisant des « pilotes experts en vols nocturnes », pour trafiquer de la drogue de type chira du Maroc vers l’Espagne.

La Garde civile espagnole a indiqué dans un communiqué que l’opération menée en coopération avec la Gendarmerie Royale marocaine a abouti à la saisie de deux hélicoptères et d’environ 800 Kg de chira, en plus de l’arrestation de neuf personnes, y compris des « pilotes experts en vols nocturnes et à basse altitude ».

Selon ce qui a été rapporté par l’AFP, les enquêteurs ont découvert, tôt le 15 janvier dernier, qu’un hélicoptère quittait le sud de l’Espagne et volait à très basse altitude, sans lumières, en direction du Maroc.

Le communiqué poursuit que la Gendarmerie Royale marocaine a détecté l’entrée de l’hélicoptère dans l’espace aérien marocain, où il est resté « quelques minutes », puis il est retourné en Espagne, où il a été intercepté lorsqu’il a atterri « dans une ferme située dans la ville de Chiclana de la Frontera ».

#OperacionesGC I Desarticulada una organización e intervenidos 2 🚁 utilizados para realizar “narcovuelos” ➡️9 detenidos

➡️30 fardos (795K) de #hachís Entre los detenidos hay 2 👨🏼‍✈️ expertos en vuelos nocturnos y a baja altura Guardia Civil 🤝🏼Gendarmería Real Marroquí… pic.twitter.com/LnBV1UxFXN — Guardia Civil (@guardiacivil) March 22, 2024

Les autorités, selon la même source, ont trouvé 30 paquets contenant 795 Kg de chira à l’intérieur de l’hélicoptère et ont arrêté cinq personnes.

Un membre du réseau est mort lorsque la voiture dans laquelle il s’enfuyait du lieu à grande vitesse s’est écrasée, selon la Garde civile espagnole.

Plus tard, les enquêteurs ont arrêté quatre autres personnes dans une ferme près d’une ville près de Séville, où ils ont arrêté un second hélicoptère.

La Garde civile a ajouté que les hélicoptères ont été acquis par le réseau en provenance des pays de l’Est de l’Europe, et leurs sièges arrière ont été retirés pour pouvoir transporter jusqu’à environ 900 Kg de chira par voyage.

