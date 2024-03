Énergie – « La décision finale d’investissement » des $25 milliards dans le projet du gazoduc Nigeria – Maroc sera prise d’ici la fin de l’année (BIA)

Une décision finale d’investissement (FID) sur le projet de gazoduc de 25 milliards de dollars entre le Nigeria et le Maroc devrait être prise d’ici la fin de l’année.

Cette information a été dévoilée par le PDG du groupe Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), Mele Kyari, qui a souligné que le FID serait atteint d’ici décembre 2024. Le projet est centré sur l’exploration du gaz naturel, a rapporté le site Business Insider Africa (BIA).

Le PDG Mele Kyari souligne les progrès et les défis de l’industrie pétrolière nigériane.

Le plaidoyer en faveur de la sécurité énergétique en Afrique subsaharienne est mis en avant au milieu des appels croissants en faveur d’alternatives aux combustibles fossiles.

+ Une pipeline à travers 13 pays africains +

Le PDG du NNPCL a fait cette annonce mardi à Houston au Texas, lors d’une session de dialogue sur le leadership lors de la conférence CERAWeek en cours, comme le montre le journal Punch.

Il a noté que l’accord, qui vise à créer un pipeline à travers 13 pays africains, a déjà enregistré des progrès significatifs.

L’accord vise également à exploiter les abondantes réserves de gaz naturel du pays, afin de proposer une option alternative aux combustibles fossiles.

« Nous comprenons les arguments en faveur de la transition énergétique, mais le moyen le moins coûteux d’y parvenir est le gaz. Nous voyons clairement les opportunités créées par le gaz. Aujourd’hui, nous construisons un certain nombre de lignes principales et d’autres infrastructures gazières qui fourniront du gaz à un certain nombre de réseaux gaziers », a déclaré Kyari.

Article19.ma