Insight – Que pense Jared Kushner de l’avenir de Gaza et de sa population sur le chemin de l’exode ?

Incroyable mais malheureusement vrai. Et pour cause, Jared Kushner, gendre de l’ex président Donald Trump, estime qu’Israël devrait « raser au bulldozer » une partie du désert du Néguev pour y installer les Palestiniens de Gaza.

L’ancien marchand de biens immobiliers, marié à Ivanka, la fille de Donald Trump, a tenu ces propos lors d’un entretien à l’université américaine de Harvard, le 15 février dernier. L’interview a été publiée sur la chaîne YouTube de la Middle East Initiative, un programme de la Kennedy School of Government de Harvard, au début du mois, selon le journal britannique The Guardian.

Pour rappel, Kushner était conseiller principal en politique étrangère sous la présidence de Trump et était chargé de préparer un plan de paix pour le Moyen-Orient. Les critiques du plan, qui impliquait qu’Israël conclue des accords de normalisation avec les États du Golfe, ont déclaré qu’il contournait les questions sur l’avenir des Palestiniens.

Ses remarques à Harvard ont donné une idée du type de politique au Moyen-Orient qui pourrait être poursuivie dans le cas où Donald Trump reviendrait à la Maison Blanche, y compris la recherche d’un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël.

À noter que Jared Kushner a salué le potentiel « très précieux » des « propriétés sur le front de mer » de Gaza et a suggéré qu’Israël devrait expulser les civils pendant qu’il « nettoie » la bande située sur la Méditerranée, a déclaré Kushner à son intervieweur, le professeur Tarek Masoud, directeur de la faculté de l’Initiative pour le Moyen-Orient. Kushner a également déploré « tout l’argent » qui a été consacré au réseau de tunnels et aux munitions du territoire au lieu de l’éducation et de l’innovation.

« C’est une situation un peu malheureuse là-bas, mais du point de vue d’Israël, je ferais de mon mieux pour évacuer les gens et ensuite nettoyer la situation », a déclaré Kushner. « Mais je ne pense pas qu’Israël ait déclaré qu’il ne voulait pas que les gens reviennent là-bas par la suite. »

+ Kushner : Israël devrait « finir le travail » en déplaçant les Palestiniens vers le Néguev +

Masoud a répondu qu’il y avait « beaucoup de choses à dire là-bas ».

Kushner a également déclaré qu’il pensait qu’Israël devrait déplacer les civils de Gaza vers le désert du Néguev, dans le sud d’Israël.

Il a déclaré que s’il était à la tête d’Israël, sa priorité numéro un serait de faire sortir les civils de la ville méridionale de Rafah, et qu’« avec la diplomatie », il pourrait être possible de les faire entrer en Égypte.

« Mais en plus de cela, je démolirais quelque chose au bulldozer dans le Néguev, j’essaierais d’y déplacer les gens », a-t-il dit. « Je pense que c’est une meilleure option, pour que vous puissiez y aller et terminer le travail. »

Il a réitéré ce point un peu plus tard en déclarant : « Je pense qu’ouvrir dès maintenant le Néguev, y créer une zone sécurisée, évacuer les civils, puis y entrer et terminer le travail serait la bonne décision. »

Cette suggestion a suscité une réaction surprise de la part du professeur Masoud. « Est-ce quelque chose dont ils parlent en Israël ? » a demandé Masoud. « Je veux dire, c’est la première fois que j’entends vraiment quelqu’un, à part le président Sisi [le dirigeant égyptien], suggérer que les habitants de Gaza qui tentent de fuir les combats pourraient se réfugier dans le Néguev. Est-ce que les gens en Israël parlent sérieusement de cette possibilité ?

« Je ne sais pas », répondit Kushner en haussant les épaules. « Ce serait quelque chose sur lequel vous essaieriez de travailler ? » » a demandé Masoud.

« Je suis assis à Miami Beach en ce moment », a déclaré Kushner. « Et je regarde la situation et je me dis : que ferais-je si j’étais là ?

Israël devrait « finir le travail » en déplaçant les Palestiniens vers le Néguev, affirme Kushner.

Interrogé par Masoud sur les craintes des Arabes de la région selon lesquelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne permettrait pas aux Palestiniens qui fuient Gaza de revenir, Kushner a fait une pause puis a répondu : « Peut-être ».

Il a poursuivi en disant : « Je ne suis pas sûr qu’il reste grand-chose de Gaza à ce stade. Si l’on réfléchit même à la construction, Gaza n’était pas vraiment un précédent historique [sic]. C’était le résultat d’une guerre. Il y avait des tribus dans différents endroits et puis Gaza est devenue une chose. L’Égypte le dirigeait autrefois, puis, au fil du temps, différents gouvernements sont arrivés. »

Répondant à une question sur la question de savoir si les Palestiniens devraient avoir leur propre État, Kushner a qualifié la proposition de « très mauvaise idée » qui « équivaudrait essentiellement à récompenser un acte de terrorisme » dans une allusion à l’attaque des hommes de Hamas le 7 octobre dernier. (The Guardian)

N/B : En fait, l’interview a eu lieu le 15 février et la vidéo a été mise en ligne le 8 mars.

Article19.ma