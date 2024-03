Actualité – L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux dévoile son 3e plan stratégique

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a présenté aux acteurs du marché, ce matin à Rabat, son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028, d’après un communiqué.

Fruit d’un travail collaboratif impliquant les ressources internes de l’Autorité et l’écosystème du marché des capitaux pour être au plus près de ses attentes et de ses besoins, le nouveau plan stratégique de l’AMMC s’inscrit dans la continuités des avancées enregistrées lors de la réalisation des deux précédents plans de l’Autorité.

Il a pour vision, un marché des capitaux efficient et innovant, au service du développement de l’épargne et du financement de l’économie. Porté par cette vision, le nouveau plan stratégique de l’AMMC repose sur 4 grands piliers thématiques et 1 pilier transverse déclinés en plusieurs actions prioritaires.

+ Renforcer l’efficience et l’accessibilité du marché +

Sur la période 2024-2028, l’Autorité poursuivra ses efforts pour renforcer l’efficience et l’accessibilité du marché à travers l’élargissement de la base d’investisseurs, la diversification de la palette d’instruments financiers et la création de nouveaux marchés. Une approche équilibrée, adaptée à l’innovation financière et aux enjeux de durabilité sera aussi privilégiée.

L’AMMC réaffirmera également son engagement dans la promotion de l’éducation financière des épargnants et des acteurs du marché et une attention particulière sera accordée à la modernisation du dispositif de supervision dont l’objetif premier demeure la protection de l’épargne investie en instruments financiers.

Enfin, l’AMMC continuera ses efforts pour l’amélioration de sa performance organisationnelle, notamment à travers la valorisation de ses collaborateurs et la construction d’une culture d’entreprise forte.

Article19.ma