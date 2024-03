GITEX Africa Morocco 2024 – Lancement d’un appel à candidature au profit des startups marocaines

Dans le cadre de la préparation de la deuxième édition de Gitex Africa Morocco, ce grand évènement mondial des nouvelles technologies et de l’innovation, qui se tiendra à Marrakech du 29 au 31 mai 2024, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et afin d’assurer la participation des startups marocaines intéressées, un appel à candidatures est lancé pour sélectionner 200 startups marocaines.

Soutenue par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, cette importante opération baptisée « GITEX AFRICA Morocco 200 » permettra aux startups retenues de présenter leurs projets et idées innovantes et de mettre en valeur leur potentiel et savoir-faire, indique un communiqué conjoint du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et de l’Agence de Développement du Digital (ADD).

+ Un accompagnement mis en place en amont de l’événement +

Cet évènement d’envergure internationale sera l’occasion pour les startups marocaines d’échanger et de partager leurs expériences, de se mesurer aux bonnes pratiques en matière d’entreprenariat innovant et de saisir ainsi les opportunités d’affaires et de partenariats avec des acteurs économiques de choix. GITEX AFRICA Morocco facilitera aussi la connexion entre les startups marocaines et les investisseurs du monde entier, souligne la même source.

Les startups marocaines vont bénéficier également d’un accompagnement mis en place en amont de l’événement, notamment à travers des roadshows et des bootcamps d’experts visant à les préparer pour leur participation. Il convient de souligner que cette grande manifestation est organisée sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration en partenariat avec l’ADD.

Par ailleurs, et considérant l’importance que joue l’écosystème des startups dans le développement de l’entreprenariat innovant, et à l’image du processus de sélection de la précédente édition de 2023, marquée par la participation de 100 startups qui ont bénéficié d’un soutien du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, il a été décidé de doubler la capacité pour l’édition 2024 en ciblant 200 startups.

Sur la base d’une démarche participative et en vue d’assurer les meilleures conditions pour la réussite de cette opération de sélection, un comité d’évaluation a été institué à cet effet, piloté par l’ADD et composé de plusieurs acteurs et intervenants de l’écosystème digital au Maroc (publics et privés).

+ Soumettre les candidatures avant le 8 avril 2024 à minuit +

A cet effet, les startups marocaines intéressées, doivent soumettre leurs candidatures sur la plateforme digitale dédiée et ce, avant le 8 avril 2024 à minuit.

Les startups souhaitant participer doivent remplir les conditions suivantes:

1. Être une société de droit marocain Ou Être une société fondée ou co-fondée par un Marocain résidant à l’étranger.

2. Être une société justifiant des caractères inhérents à la startup (innovation, modèle économique, potentiel de scalabilité, pertinence de l’offre, capacités de l’équipe dirigeante ou fondatrice) ;

3. Disposer d’un produit/service intégrant une composante en nouvelles technologies.

L’évaluation des candidatures se basera sur cinq critères équipondérés :

1. L’idée de l’entreprise : examinée sur la base de son degré d’innovation

2. L’opportunité de marché : évaluée au regard de la taille du marché, du niveau de concurrence et du potentiel de développement à long terme

3. Le business model : apprécié sur la base de sa viabilité, du modèle des revenus, de la stratégie de tarification et des segments de clients cibles clairement définis

4. La traction de la startup : analysée en examinant les revenus générés, le nombre de clients acquis et l’intérêt des investisseurs

5. L’équipe fondatrice : évaluée sur ses compétences et son expérience lui permettant de mener l’entreprise vers le succès.

Lien en Anglais : https://innovate.expandnorthstar.com/en/challenges/morocco200

Lien en Français : https://innovate.expandnorthstar.com/en/challenges/morocco200?lang=fr

Les startups sélectionnées pour faire partie du « Morocco 200 » à GITEX Africa, bénéficieront de :

– Un stand subventionné de 4m² à l’exposition GITEX Africa Morocco

– La possibilité d’assister aux bootcamps pré-évènement en présence d’investisseurs et d’accélérateurs pour vous assister à préparer votre pitch

– L’opportunité de participer au Supernova Challenge et de remporter des prix ($100,000 au total)

– Un service de mise en relation dédié avec plus de 600 réunions prévues entre les startups, les investisseurs et les entreprises au GITEX Africa Morocco

– Des rencontres avec plus de 1.800 exposants, dont des entités technologiques et gouvernementales, des acteurs de l’écosystème, des startups et des investisseurs

– Des rencontres avec les investisseurs et les fonds d’investissements les plus actifs en Afrique. Les startups sélectionnées bénéficieront d’une subvention à hauteur de 95% du coût global de location de stands aménagés pour la participation à cette 2ème édition de GITEX Africa Morocco, précise la même source.

Article19.ma