Économie – Au Japon, le yen au plus bas depuis 16 ans face à l’euro

Le yen japonais a chuté mercredi à son niveau le plus bas par rapport à l’euro depuis 2008, au lendemain de la décision largement anticipée de la Banque du Japon (BoJ) de mettre fin à sa politique de taux d’intérêt négatifs.

La BoJ, qui a relevé mardi son taux directeur, sa première hausse pratiquée depuis 2007, a souligné son intention de maintenir des « conditions monétaires accommodantes » pour le moment, ce qui continue d’exercer une pression sur le yen.

+ Une perte de 0,30% à 151,28 pour un dollar +

La monnaie japonaise s’est ainsi affaiblie à 164,35, son niveau le plus bas depuis 2008. Le yen a également baissé à un plus bas de quatre mois à 151,34 pour un dollar et a enregistré une perte de 0,30% à 151,28 pour un dollar.

Mercredi, toute l’attention sera portée sur la décision de la Réserve fédérale (Fed), qui conclut une réunion de politique monétaire de deux jours. Les marchés ne prévoient pas de mouvement sur les taux pour le moment, mais ils seront attentifs à toute indication concernant l’orientation future de la politique monétaire.

Article19.ma