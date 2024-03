Tanger ville-hôte mondiale de la journée internationale du jazz 2024

Tanger a été désignée ville-hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2024, qui sera célébrée le 30 avril dans plus de 190 pays, a annoncé mardi, l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

« La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, Herbie Hancock, ont le plaisir d’annoncer que Tanger (Maroc) accueillera le concert mondial organisé à cette occasion et sera la ville cheffe de file des festivités », indique un communiqué de cette organisme onusienne, basée à Paris.

Par cette désignation, Tanger devient « la toute première ville du continent africain à être la figure de proue de la Journée internationale du jazz », la plus vaste et la plus prestigieuse manifestation mondiale dédiée au jazz, affirme-t-on.

Article19.ma