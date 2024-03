Armement – Washington approuve une éventuelle vente de missiles Javelin au Maroc, selon le Pentagone

Le Département d’État américain a approuvé la vente éventuelle de missiles Javelin et d’équipements associés au Maroc pour un coût estimé à 260 millions de dollars, a annoncé mardi le Pentagone.

Les maîtres d’œuvre des missiles antichar sont les firmes Lockheed Martin et RTX Corp, a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Le Javelin permet de verrouiller la cible avant la mise à feu, étant entièrement autoguidé. Le tireur peut ainsi se mettre à l’abri avant même que le missile ait touché sa cible.

+ Une double charge explosive +

Une cible qui résiste difficilement : équipé de deux charges explosives, le Javelin peut percer les chars les plus sophistiqués du monde, notamment les chars russes T-90, dont le blindage explosif réagit à l’impact d’un projectile afin de réduire ou de stopper sa perforation. La première charge explose au contact du char, et libère la deuxième charge, plus forte, qui perce le blindage.

Autre spécificité de ces appareils : leur polyvalence. D’une portée de 2500 mètres, le Javelin est utilisable en mode d’attaque directe pour détruire un mur ou, s’il est tiré vers le haut, pour abattre un appareil volant à faible altitude comme un hélicoptère.

Mais il est aussi utilisable en mode d’attaque en cloche : le missile monte jusqu’à 160 mètres d’altitude et retombe sur la cible à la verticale, comme le javelot des légionnaires romains (javelin en anglais). C’est cette trajectoire par le haut qui en fait une arme redoutable contre les chars car les blindés s’ouvrent par le toit, où le véhicule est le plus vulnérable.

