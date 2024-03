Le Maroc dispose de gisements de gaz naturel pour ses besoins internes pour les 15 prochaines années

Le Maroc possède des gisements de gaz qui pourraient « couvrir le besoin national en gaz naturel sur les 15 prochaines années ». D’ailleurs, les gisements majeurs sont découverts dans les champs gaziers d’Anchois et du Loukkos (Nord du Maroc) qui permettent d’être optimistes quant à l’avenir énergétique du royaume, affirme le site Maroc Diplomatique.

Selon la même source, l’explorateur britannique a une vision stratégique segmentée en trois phases notamment la commercialisation régionale où l’entreprise Chariot prévoit une livraison directe du gaz naturel comprimé à travers des camions citernes vers les zones industrielles de Kenitra, Casablanca et Tanger, en second lieu, la construction à moyen terme d’un nouveau pipeline pour relier sa production au réseau existant de Kenitra, étendant ainsi la portée de sa commercialisation à l’échelle nationale, et enfin connecter, sur le long terme, son unité de traitement de gaz naturel au Gazoduc Maghreb-Europe (GME) pour l’exportation vers l’Europe.

Chariot ambitionne de réutiliser le Gazoduc Maghreb-Europe (GME) servant actuellement à l’importation de gaz depuis l’Espagne, pour ses exportations vers l’Europe et l’alimentation des centrales électriques locales, ajoute la même source.

Article19.ma