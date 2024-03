Vidéo – Un conducteur VTC agressé violemment par un chauffeur de taxi à Casablanca

Dans cette vidéo qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux ces derniers jour, un chauffeur de taxi rouge, furieux en plein Ramada, ont agressé violemment et sans pitié un chauffeur de VTC et sa cliente à Casablanca.

Dans cette vidéo qui a suscité en outre l’indignation, on entend les cris d’une femme paniquée, la cliente qui se trouvait dans le véhicule et on voit le conducteur filmer l’un des agresseurs en train de briser le pare-brise de sa voiture.

+ Intervention de la sûreté nationale +

Dans un communiqué diffusé le lundi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les investigations ont révélé qu’il s’agit “d’une affaire traitée, jeudi dernier, par les services de police de Casablanca, il s’agit d’un litige entre un chauffeur de taxi et un conducteur opérant, de manière illégale dans le domaine du transport ».

Précisant, que cette violente bagarre s’est développée lorsque ce dernier a frappé le taxi driver, qui à son tour, a causé des dégâts matériels au pare-brise de la voiture du chauffeur.

Enfin, l’intervention immédiate de la police a permis d’arrêter les deux hommes. Ces derniers ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider toutes les circonstances de cet incident.

