Crime – Trois personnes arrêtées en Espagne pour le meurtre de 5 migrants clandestins marocains

La police espagnole, en collaboration avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des forces de l’ordre (Europol), ont appréhendé 3 personnes, deux hommes et une femme, soupçonnés d’être impliqués dans le tragique décès de cinq migrants noyés à bord d’une « payera » (embarcation de fortune) en provenance du Maroc.

Ces événements tragiques remontent à fin 2023, lorsque les autorités espagnoles ont découvert un batai de migrants au large des côtes des villes de San Fernando et Chiclana à Cadix, selon le journal espagnol Larazon.

Il transportait apparement plus de 30 migrants originaires du Maroc, ainsi que cinq victimes dont l’identité a été établie grâce à l’ADN fourni par leurs proches, en collaboration avec une organisation non gouvernementale, ajoute le journal.

+ Entre 3.000 et 12.000 euros par candidat à l’émigration clandestine +

« Les individus appréhendés ont forcé les migrants à débarquer dans une zone aux forts courants marins, en les menaçant avec des armes blanches. Cela a malheureusement conduit à la mort de certains d’entre eux qui ne savaient pas nager, tandis que d’autres ont été secourus », selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur.

L’enquête menée par une équipe conjointe de la police nationale et de la Garde civile « a permis de localiser le bateau, de retracer son itinéraire et d’identifier les responsables de l’opération, ainsi que le montant payé par les migrants, et qui variait entre 3.000 et 12.000 euros », précise la même source.

Ainsi, suite à l’identification des criminels, trois perquisitions ont été menées à Grenade, à Algésiras et à San Roque, où deux hommes et une femme ont été arrêtés pour meurtre, appartenance à une organisation criminelle, violation des droits des citoyens étrangers et implication dans le trafic de personnes.

Affaire à suivre …

Article19.ma