Énergie – Chariot Limited entreprend une revue stratégique de la division « Transitional Power »

Chariot Limited, le groupe d’énergie de transition qui opère au Maroc et en Afrique en général, a annoncé, lundi, avoir entrepris une revue stratégique de sa division « Transitional Power ».

« Chariot Limited (AIM : CHAR), le groupe d’énergie de transition axé sur l’Afrique, annonce qu’à la suite de discussions approfondies avec le Conseil d’Administration le Management et ses Conseils, la société entreprend une revue stratégique de la division Transitional Power de Chariot », indique la société dans un communiqué.

Chariot Transitional Power (« CTP ») se concentre sur la fourniture de solutions durables en matière d’électricité et d’eau en Afrique, ce qui inclus des projets de production d’énergie renouvelable et le négoce de l’électricité, fait savoir la même source.

+ Chariot Transitional Power +

Depuis 2020, Chariot a construit un groupe centré sur l’énergie de transition couvrant le gaz naturel, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. Au fur et à mesure de leur développement, ces divisions ont attiré de plus en plus de capitaux de caractéristiques différentes et CTP, qui se concentre désormais sur le marché sud-africain de l’énergie, a besoin de financement à court et à moyen terme pour réaliser pleinement son potentiel.

Le Management a avancé sur les options de financement en dette et en participation au capital au niveau de la filiale et a reçu des indications d’un intérêt potentiel de la part d’investisseurs axés sur l’Afrique du Sud pour financer l’activité de Transitional Power.

Bien qu’il n’y ait à date aucune certitude quant à la conclusion d’un accord de financement, le Management a décidé d’entreprendre cette revue stratégique afin d’explorer les différentes options disponibles pour la société.

Ces options pourraient ainsi comprendre une vente ou une scission, totale ou partielle, de Chariot Transitional Power ou le maintien de cette division au sein du groupe Chariot Limited. Cette revue stratégique a pour objectif d’optimiser et de maximiser la valeur pour les actionnaires de Chariot.

+ Division « Green Hydrogen » +

La division « Green Hydrogen » de Chariot continuera à faire partie du groupe et le Management continue à faire progresser les options de financement au niveau de la filiale.

Bien qu’il n’y ait aucune certitude que cette revue stratégique aboutisse à une transaction, le Management continuera d’examiner toutes les options et la Société fournira d’autres mises à jour lorsque et si nécessaire.

« Je suis très fier du travail accompli par notre division Transitional Power et par l’ensemble de nos activités au cours des trois dernières années. Au regard des besoins imminents de financements nécessaires pour le développement et la réalisation des projets du portefeuille, nous pensons que le lancement de cette revue stratégique est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes afin d’optimiser la valeur de cette Division tout en lui permettant de poursuivre sa croissance et son développement », a dit Adonis Pouroulis, PDG de Chariot, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter : « Cette revue intervient à un moment où nous nous recentrons sur nos actifs de développement de gaz naturel à court et moyen terme au Maroc avec l’ambition à moyen-terme d’offrir à nos actionnaires un retour sur investissement issu des revenus gaziers ».

Chariot est un groupe d’énergie de transition axé sur l’Afrique, avec trois secteurs d’activité (le gaz de transition « Transitional Gas », l’énergie de transition « Transitional Power » et l’hydrogène vert « Green Hydrogen »).

Article19.ma