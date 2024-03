Scandale – Salim Berrada accusé de « 17 viols et agressions sexuelles » sera jugé ce lundi à Paris

En France, « Le violeur de Tinder », Salim Berrada, 38 ans, sera jugé à partir de ce lundi 18 mars devant la cour criminelle départementale de Paris. Il est accusé d’avoir, en 2015 et 2016, violé ou agressé sexuellement 17 femmes « rencontrées » sur Internet.

Surnommé par la presse « le violeur de Tinder », Salim Berrada conteste l’ensemble des faits reprochés. Il admet uniquement s’être servi de son métier de photographe comme « prétexte » pour attirer des femmes chez lui et assouvir une « addiction au sexe », selon le journal ouest-france.fr.

Le photographe en question engageait la conversation avec des dizaines de jeunes femmes via Facebook, des sites de modèles ou des applications de rencontre entre 2014 et 2016. Après quelques échanges ponctués de compliments et de plaisanteries, il leur propose de les photographier gratuitement parce qu’elles «l’inspirent», ajoute la même source.

Arrivé en France à l’âge de 18 ans, Salim Berrada abandonne sa carrière d’ingénieur pour se lancer dans la photographie en 2013. Son objectif : faire une carrière artistique et devenir cinéaste. Salim Berrada s’installe à Paris et se fait rapidement un petit nom sur des groupes Facebook qui mettent en relation des photographes et des modèles.

+ « Soumission chimique ? » +

Aucune des femmes n’avait dit non « à quelque chose qu’il continuait à faire », a-t-il soutenu pendant l’enquête, estimant que celles ayant porté plainte avaient « regretté » a posteriori, ou s’étaient « concertées » entre elles pour l’atteindre.

L’enquête a plutôt mis en avant le « modus operandi » toujours quasiment identique et les « grandes similitudes » entre les récits des 17 plaignantes. Son discours était parfaitement rodé, et précisément décrit dans des fichiers Excel : phrases d’accroche, compliments, propositions et envois « en masse » de sollicitations à de potentielles modèles, affirme la même source.

Ils disaient aux femmes rencontrées qu’elles étaient « uniques ». Elles arrivaient ensuite chez lui pour un shooting photo, se voyaient offrir de l’alcool – que beaucoup n’osaient pas refuser. Toutes décrivent ensuite une ivresse anormale et rapide, et une perte de force, précise l’AFP.

Les enquêteurs soupçonnent une « soumission chimique », des traces de drogue ou d’antihistaminiques ayant été retrouvées chez plusieurs d’entre elles – ce que Salim Berrada nie également.

Les plaignantes décrivent ensuite un brusque changement de comportement, et des rapports sexuels imposés malgré leur refus. Puis une attitude indifférente ou minimisant ce qu’il venait de se produire. Il refusait toujours d’envoyer les photos du shooting.

Placé en détention provisoire en 2016, Salim Berrada était resté deux ans et demi en prison avant d’être relâché sous contrôle judiciaire, en 2019, avec interdiction d’exercer le métier de photographe.

Visé par de nouvelles plaintes, il a de nouveau été mis en examen pour viols et agressions sexuelles. L’enquête est toujours en cours, cependant, il est retourné en prison en juillet dernier.

