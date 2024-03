Focus – Le Maroc « leader » de la course à l’espace en Afrique (Atalayar)

Un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) confirme la volonté du Maroc d’acquérir deux satellites israéliens Ofek-13, les satellites les plus précis du marché, selon les informations de Arabic Defence.

Dans l’industrie, ces appareils sont connus pour leurs capacités dans les domaines du renseignement et de la sécurité, avec une précision allant jusqu’à un demi-mètre de marge d’erreur, cette demande souligne que le Maroc prend des mesures pour renforcer ses capacités de surveillance et de renseignement.

Les objectifs reflètent la volonté du pays d’Afrique du nord d’améliorer ses capacités technologiques et sécuritaires et de renforcer sa position de leader africain dans le secteur spatial, a rapporté cette semaine le site atalayar.com.

+ Les satellites Ofek-13 +

Les satellites Ofek-13 sont des terminaux de surveillance par radar à ouverture conçus et fabriqués par Israel Aerospace Industries (IAI) pour le ministère israélien de la Défense et les Forces de défense israéliennes (FDI) et exploités par l’unité 9900.

Ces appareils font partie de la famille des satellites de reconnaissance utilisant des systèmes d’imagerie à haute résolution par radar à synthèse d’ouverture (SAR). Parmi ses capacités, il peut envoyer des signaux radar à micro-ondes à la surface de la Terre pour détecter des caractéristiques physiques.

Le développement des capacités spatiales est considéré comme un facteur important pour accélérer la croissance économique du Maroc dans plusieurs secteurs. Ofek-13 est considéré comme le dernier du genre avec des capacités de suivi radar uniques et devrait améliorer les capacités de renseignement stratégique, permettant la collecte de renseignements dans toutes les conditions météorologiques et de visibilité.

+ Quels sont les objectifs du Maroc ? +

Avec l’acquisition et le lancement du satellite Ofek, le Maroc vise plusieurs objectifs : renforcer ses capacités spatiales, ce qui en ferait la première puissance du continent africain dans ce secteur, et accroître sa sécurité et sa surveillance.

D’une part, le renforcement des capacités spatiales repose sur le développement et l’élargissement des capacités spatiales du pays, après le lancement de deux satellites en 2001 et 2018.

Les diverses applications comprennent l’utilisation de satellites dans des domaines tels que le suivi et la surveillance du changement climatique, l’agriculture, la défense, l’aviation et la connectivité internet, la coopération internationale dans le domaine de l’exploration spatiale avec des puissances telles que les États-Unis, la France, l’Espagne et les Émirats arabes unis.

D’autre part, le Royaume se concentre sur la recherche d’une sécurité et d’une vigilance maximales. Selon le rapport du SIPRI, le Maroc utiliserait des satellites et des drones pour la surveillance et le renseignement afin de lutter contre l’immigration illégale, la contrebande, la criminalité et le terrorisme, en mettant l’accent sur la sécurité dans la région du Sahara occidental.

+ Le Maroc déterminé à renforcer sa sécurité spatiale +

Le développement et la croissance de l’industrie de la sécurité positionnent la nation alaouite parmi les premières puissances du secteur. Le Maroc veut améliorer son réseau de satellites spatiaux. Les tensions dans la région et la course au dépassement de ses rivaux algériens ont conduit Rabat à intensifier ses efforts dans tous les domaines pour prendre le leadership en Afrique du nord.

L’espace est l’un des domaines les plus importants, comme en témoignent les accords conclus avec Israel Aerospace Industries (IAI) pour la mise à niveau de deux satellites d’observation. Par rapport à ses principaux concurrents, l’Égypte, l’Afrique du sud et l’Algérie, le pays alaouite a connu la plus forte croissance.

Le Maroc connaît une période de grande prospérité économique et industrielle. Il est la cinquième économie d’Afrique. L’un des aspects les plus importants est la position de leader du pays dans l’accueil des investissements directs de partenaires étrangers, tels que les États-Unis et les pays européens, sans parler des investissements nationaux, selon la même source.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a déclaré qu’il espérait atteindre plusieurs objectifs, notamment en se spécialisant dans la production de composants pour satellites. En effet, le secteur de l’aviation est en constante croissance, il s’agit donc de confirmer le leadership du Maroc dans l’industrie aéronautique en initiant la production de composants de satellites et en attirant de nouveaux investisseurs.

Article19.ma