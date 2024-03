Insight – SpaceX d’Elon Musk va construire un réseau de satellites espions pour l’agence de renseignement américaine

La firme SpaceX va construire un réseau de « centaines de satellites espions » dans le cadre d’un contrat classifié avec une agence de renseignement américaine, démontrant l’approfondissement des liens entre la société spatiale de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk et les agences de sécurité nationale, selon l’agence Reuters.

Le réseau est en cours de construction par l’unité commerciale Starshield de SpaceX dans le cadre d’un contrat de 1,8 milliard de dollars signé en 2021 avec le National Reconnaissance Office (NRO), une agence de renseignement qui gère les satellites d’espionnage, ont déclaré cinq sources familières avec le programme.

Les plans montrent l’étendue de l’implication de SpaceX dans les projets de renseignement et militaires américains et illustrent un investissement plus profond du Pentagone dans de vastes systèmes de satellites en orbite basse de la Terre visant à soutenir les forces terrestres.

En cas de succès, les sources ont déclaré que le programme améliorerait considérablement la capacité du gouvernement et de l’armée américains à repérer rapidement des cibles potentielles presque partout dans le monde.

+ Un nouveau système d’espionnage puissant avec des centaines de satellites +

Le contrat signale une confiance croissante par l’établissement du renseignement d’une entreprise dont le propriétaire s’est heurté à l’administration Biden et a suscité la controverse sur l’utilisation de la connectivité par satellite Starlink dans la guerre en Ukraine, ont déclaré les sources.

Le Wall Street Journal a rapporté en février, l’existence d’un contrat Starshield classifié de 1,8 milliard de dollars avec une agence de renseignement inconnue sans détailler les objectifs du programme.

Le rapport de Reuters révèle pour la première fois que le contrat de SpaceX est pour un nouveau système d’espionnage puissant avec des centaines de satellites ayant des capacités d’imagerie terrestre qui peuvent fonctionner comme un essaim en orbites basses, et que l’agence d’espionnage avec laquelle la société de Musk travaille est la NRO.

Reuters n’a pas été en mesure de déterminer quand le nouveau réseau de satellites serait mis en ligne et n’a pas pu établir quelles autres entreprises font partie du programme avec leurs propres contrats.

+ Capturer rapidement des images continues d’activités sur le terrain +

SpaceX, le plus grand opérateur de satellites au monde, n’a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur le contrat, son rôle dans celui-ci et les détails sur les lancements de satellites. Le Pentagone a renvoyé une demande de commentaires à la NRO et à SpaceX.

Dans un communiqué, le NRO a reconnu sa mission de développer un système satellite sophistiqué et ses partenariats avec d’autres agences gouvernementales, entreprises, institutions de recherche et nations, mais a refusé de commenter les conclusions de Reuters concernant l’étendue de l’implication de SpaceX dans l’effort.

« L’Office national de reconnaissance développe le système de renseignement, de surveillance et de reconnaissance spatial le plus capable, le plus diversifié et le plus résilient que le monde ait jamais vu », a déclaré un porte-parole.

Les satellites peuvent suivre les cibles au sol et partager ces données avec les responsables du renseignement et de l’armée américains, ont déclaré les sources. En principe, cela permettrait au gouvernement américain de capturer rapidement des images continues d’activités sur le terrain presque n’importe où dans le monde, aidant le renseignement et les opérations militaires, ont-ils ajouté.

Environ une douzaine de prototypes ont été lancés depuis 2020, entre autres satellites sur les fusées Falcon 9 de SpaceX, ont déclaré trois des sources.

+ Prototypes pour le réseau Starshield +

Une base de données du gouvernement américain sur les objets en orbite montre plusieurs missions SpaceX ayant déployé des satellites que ni l’entreprise ni le gouvernement n’ont jamais reconnus. Deux sources ont confirmé qu’il s’agissait de prototypes pour le réseau Starshield.

Toutes les sources ont demandé à rester anonymes parce qu’elles n’étaient pas autorisées à discuter du programme du gouvernement américain.

Le Pentagone est déjà un grand client de SpaceX, utilisant ses fusées Falcon 9 pour lancer des charges utiles militaires dans l’espace. Le premier prototype de satellite de Starshield, lancé en 2020, faisait partie d’un contrat distinct d’environ 200 millions de dollars qui a aidé à positionner SpaceX pour l’attribution subséquente de 1,8 milliard de dollars, a déclaré l’une des sources.

Le réseau Starshield prévu est séparé de Starlink, la constellation commerciale croissante du haut débit de SpaceX qui dispose d’environ 5 500 satellites dans l’espace pour fournir un Internet quasi mondial aux consommateurs, aux entreprises et aux agences gouvernementales.

La constellation classifiée de satellites espions représente l’une des capacités les plus recherchées du gouvernement américain dans l’espace parce qu’elle est conçue pour offrir la couverture la plus persistante, la plus omniprésente et la plus rapide des activités sur Terre.

« Personne ne peut se cacher », a déclaré l’une des sources à propos de la capacité potentielle du système, en décrivant la portée du réseau.

Musk, également fondateur et PDG de Tesla(TSLA.O)et propriétaire de la société de médias sociaux X, a stimulé l’innovation dans l’espace, mais a causé de la frustration chez certains responsables de l’administration Biden en raison de son contrôle passé de Starlink en Ukraine, où l’armée de Kiev l’utilise pour des communications sécurisées dans le conflit avec la Russie. Cette autorité sur Starlink dans une zone de guerre par Musk, et non par l’armée américaine, a créé des tensions entre lui et le gouvernement américain.

+ Étendre les capacités de télédétection +

Le réseau Starshield fait partie de l’intensification de la concurrence entre les États-Unis et leurs rivaux pour devenir la puissance militaire dominante dans l’espace, en partie en élargissant les systèmes de satellites d’espionnage loin des engins spatiaux encombrants et coûteux sur des orbites plus élevées. Au lieu de cela, un vaste réseau en orbite basse peut fournir une image plus rapide et presque constante de la Terre.

La Chine prévoit également de commencer à construire ses propres constellations de satellites, et le Pentagone a mis en garde contre les menaces d’armes spatiales de la Russie, qui pourraient être capables de désactiver des réseaux de satellites entiers.

Starshield vise à être plus résilient aux attaques de puissances spatiales sophistiquées.

Le réseau est également destiné à étendre considérablement les capacités de télédétection du gouvernement américain et sera composé de grands satellites avec des capteurs d’imagerie, ainsi que d’un plus grand nombre de satellites à relais qui transmettent les données d’imagerie et d’autres communications à travers le réseau à l’aide de lasers intersatellites, ont déclaré deux sources.

Le NRO comprend du personnel des États-Unis. Space Force et la CIA et fournit des images satellites classifiées pour le Pentagone et d’autres agences de renseignement.

Les satellites espions abriteront des capteurs fournis par une autre société, ont déclaré trois des sources.

Article19.ma