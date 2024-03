Cellphones – Samsung révèle les smartphones qui « ne seront plus mis à jour » dès mars 2024

Alerte. Le géant coréen Samsung vient de dévoiler cette semaine l’arrêt de bosser sur les mises à jour d’appareils de 4 modèles de smartphone Samsung Galaxy, vieux de seulement 3 ou 4 ans.

« Si votre téléphone est dans la liste ci-dessous, vous pouvez dès à présent dire adieu aux mises à jour Android et même et aux mises à jour de sécurité », a averti le site jeuxvideo.com.

+ Une politique particulière sur les mises à jour Android +

Les smartphones Android sont généralement bien moins suivis que les iPhone. Il serait facile de tomber sur Samsung, alors qu’il s’agit d’un des constructeurs qui fait le plus d’efforts à ce niveau là. Sur le haut de gamme, les Galaxy S, Samsung affiche même des ambitions gargantuesques.

En effet, la firme de Séoul s’est engagée à fournir des mises à jour pour son récent Samsung Galaxy S24 pendant 7 ans (ils pourraient donc aller jusqu’à Android 21). C’est une durée aussi longue que ce que promet Google avec ses Pixel 8 et 8 Pro, alors que Google possède Android.

Il faut également rappeler que Samsung n’a pas la même stratégie qu’Apple ou Google. Chaque année, les deux marques américaines ne sortent que 2 ou 3 smartphones. Mettre en place un suivi pour 2 modèles, haut de gamme qui plus est, est bien plus simple que pour un large « linup » plus fourni et assez peu uniforme.

+ Fin des mises à jour Android pour ces 4 Samsung Galaxy +

Samsung n’a pas fait d’annonce en grande pompe pour déclarer la fin du suivi de 4 produits relativement récent, de ce fait, il faut vérifier manuellement la liste de tous les smartphones encore soutenus et suivis par Samsung.

Voici donc la liste de produits qui disent adieu aux mises à jour Android :

Samsung Galaxy S10 Lite (janvier 2020).

Samsung Galaxy Note 10 Lite (janvier 2020).

Samsung Galaxy A02 (janvier 2021).

Samsung Galaxy A71 (janvier 2020).

Seuls deux modèles ont un espoir de recevoir un patch de sécurité : le Samsung Galaxy A71 5G et le Samsung Galaxy A02s, qui sont au bord de l’abandon en raison de leur date de sortie en 2021.

Article19.ma