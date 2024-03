Analyse – Au Maroc, voici comment les investissements publics dans les infrastructures routières influencent-ils les investissements du secteur privé ?

Au Maroc, les investissements publics dans les infrastructures ont un effet multiplicateur puissant et positif sur les investissements du secteur privé et sur l’économie dans son ensemble, selon une enquête de la Banque Mondiale.

L’infrastructure routière est cruciale pour une croissance économique durable, en attirant les investissements des entreprises et en facilitant le commerce de base (au niveau national et régional) et le commerce.

L’état des routes d’un pays influence considérablement sa compétitivité. Les entreprises choisissent souvent des emplacements en fonction de l’accès à des routes bien entretenues pour un commerce et un transport efficaces.

Pour explorer cela, l’équipe de transport du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) de la Banque mondiale a examiné les facteurs critiques qui influencent les entreprises au Maroc lors de la sélection de leurs bases opérationnelles, souligne le site worldbank.org.

Les mécanismes réels d’amélioration de l’accessibilité et ses impacts sur la productivité du secteur privé peuvent être modélisés en fonction de la disponibilité des données.

Cependant, cette méthode nécessite des données géographiquement granulaires sur une période relativement longue, ce qui n’est pas toujours réalisable. Pour bien comprendre cet aspect, l’équipe a lancé une étude pour évaluer comment l’accessibilité spatiale améliorée affecte les choix des entreprises dans les lieux d’investissement.

+ L’impact de l’infrastructure routière sur la productivité des entreprises +

Une enquête pilote a également été utilisée pour explorer l’impact de l’infrastructure routière sur la productivité des entreprises. L’enquête visait à identifier tout avantage potentiel résultant d’une meilleure accessibilité au marché en raison de l’expansion des autoroutes.

L’équipe a administré un questionnaire à un total de 100 entreprises au Maroc. La majorité, environ 80 %, étaient de petites entreprises de moins de dix employés, et les 20 % restants avaient entre 11 et 60 employés.

L’enquête a ciblé les entreprises situées sur les liaisons les plus récemment achevées du réseau autoroutier – c’est-à-dire celles le long de la Khouribga-Beni Mellal et celles le long de l’autoroute El Jadida-Safi avec cinquante (50) entreprises arpentées le long de chaque ceinture.

Alors que 57 des entreprises de l’enquête existaient avant l’ouverture de l’autoroute respective, les 43 autres ont été créées après l’ouverture des autoroutes. Les entreprises interrogées travaillent principalement dans les secteurs du commerce, de la construction, des services, des transports et de l’industrie.

+ Augmentation du nombre d’employés après l’ouverture de l’autoroute +

Une découverte intéressante de l’enquête est l’augmentation du nombre d’employés après l’ouverture de l’autoroute. Parmi les entreprises interrogées au Maroc, 58 % ont signalé une augmentation du nombre d’employés par rapport à leur effectif précédent après l’ouverture de l’autoroute. En ce qui concerne l’accessibilité au marché, 63 % des entreprises interrogées ont noté un impact globalement positif sur leur accès aux marchés intérieurs en raison de l’autoroute.

Beaucoup de ces entreprises ont mis en évidence les économies de temps et la facilité de déplacement facilitées par les autoroutes, soutenant ainsi la productivité. De plus, 78 entreprises ont décrit l’accès à l’autoroute comme « quelque peu important », « important » ou « absolument critique ».

L’accessibilité spatiale d’une autoroute est considérée comme essentielle par les entreprises. Les autoroutes permettent un accès facile aux ports, qui sont des portes d’entrée pour le commerce international. Les autoroutes sont donc essentielles pour toutes les entreprises intégrées dans les chaînes de valeur et les marchés mondiaux/régionaux.

Bien que l’étude n’ait pas quantifié l’impact des autoroutes sur la productivité, les entreprises ne les considèrent pas comme essentielles pour accéder à une main-d’œuvre, mais plutôt cruciales dans l’accès aux marchés : seulement un quart des entreprises ont déclaré que la proximité du marché était « absolument critique », tandis que presque autant ont déclaré que ce facteur n’était « pas important ».

L’accès spatial à un centre urbain a été jugé « absolument critique » par 56 % des entreprises interrogées, soulignant son importance par rapport à la proximité spatiale. Comme prévu, le coût du terrain est également un facteur décisif dans les décisions de localisation, 59 % le classant comme « absolument critique » ou « important ».

L’enquête, cependant, n’a pas abordé les économies de localisation, seulement 28 % considérant le regroupement d’entreprises similaires comme « absolument critique » ou « important ».

+ L’importance de l’autoroute dans leur choix d’emplacement +

Les nouvelles entreprises créées après l’ouverture des autoroutes ont été les principales contributions à la création d’emplois. En effet, 68 % des entreprises qui ont déménagé leurs activités ou ont étendu leurs activités après l’ouverture des autoroutes ont généré de nouveaux emplois.

Cela suggère donc une décision délibérée des entreprises concernant leur emplacement commercial, indiquant un lien direct entre les ouvertures d’autoroutes et la création d’emplois. Plus on est proche de l’autoroute, mieux c’est : parmi les entreprises nouvellement créées près d’une autoroute, 86 % étaient situées à moins de 10 km de la chaussée.

Ces entreprises ont souligné l’importance de l’autoroute dans leur choix d’emplacement. Pour tous les secteurs combinés, 81 % des entreprises qui ont déclaré avoir créé de nouveaux emplois sont situées à moins de 10 km de l’autoroute.

Il convient de noter qu’aucune des entreprises qui ont choisi de relocaliser leurs activités ou d’étendre leurs activités n’a reçu une aide gouvernementale pour le transfert ou l’expansion de leurs activités.

Les résultats montrent que les entreprises accordent très peu d’importance aux incitations publiques ou à la proximité d’un service administratif, seulement 20 % des entreprises interrogées indiquant que ces mesures étaient « absolument importantes ».

Sur la base de ces résultats qualitatifs, les autoroutes semblent jouer un rôle déterminant dans la promotion de la création d’emplois parmi les entreprises nouvellement créées le long de leur route. Les entreprises choisissent de déménager près de l’autoroute pour augmenter leur accessibilité spatiale aux marchés et leur accès à des terres relativement moins chères.

« Bien que nous n’ayons pas pu saisir les impacts de la perte des effets de l’agglomération, notre enquête souligne qu’il est possible de saisir, dans une certaine mesure, les effets des investissements dans les infrastructures de transport à l’aide d’outils et d’analyses simples », conclua la même source.

Article19.ma