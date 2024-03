Focus / Palestine – « La fin de Netanyahu est à l’horizon, un moment charnière pour le Moyen-Orient » (Think Tank)

Le président américain Joe Biden a annoncé qu’un port sera construit au large des côtes de Gaza pour aider à fournir de l’aide aux civils palestiniens, il s’agit principalement d’une reconnaissance de l’incapacité à parvenir à un cessez-le-feu et de convaincre Israël d’autoriser une aide humanitaire suffisante par voie terrestre.

Il y a seulement quinze jours, Biden avait annoncé qu’un accord de cessez-le-feu serait conclu d’ici le 4 mars, avec un échange d’otages israéliens et de prisonniers palestiniens attendu, mais malgré des semaines de médiation laborieuse du Qatari, de l’Égypte et des États-Unis, un cessez-le-feu n’a pas été convenu avant le mois sacré musulman du Ramadan, qui a commencé le 11 mars.

Les vastes écarts entre le Hamas et les positions d’Israël risquent une grave escalade régionale, mais les négociations sont en cours avec de nouvelles propositions pour une cessation plus courte des hostilités sur la table, selon le prestigieux think tank britannique Chatham House.

+ Catastrophe humanitaire à Gaza +

La poursuite des hostilités rend beaucoup plus difficile la lutte contre la catastrophe humanitaire à Gaza, où l’OCHA de l’ONU rapporte qu’au moins 500 000 personnes sont au bord de la famine, et plus 30 000 ont été tuée depuis le 7 octobre, avec environ 72 000 personnes blessées et plus 17 000 enfants estimés maintenant qu’ils sont orphelins ou non accompagnés, rappelle son site chathamhouse.org.

Le nouveau corridor d’aide maritime en provenance de Chypre et le projet portuaire américain connexe indiquent l’ampleur du besoin désespéré à Gaza. Ils suggèrent également à quel point les États-Unis et d’autres pays pensent qu’un cessez-le-feu complet pourrait être, et à quel point il est difficile de convaincre Israël d’obtenir plus d’aide – ce qui serait nécessaire pendant longtemps après un cessez-le-feu permanent. Il faudra probablement environ deux mois pour construire l’infrastructure proposée.

Le Ramadan, à partir de cette semaine, a été considéré comme une date limite importante pour parvenir à un accord et apporter de l’aide aux Palestiniens à Gaza et atténuer les tensions.

Au lieu de cela, le mois sera maintenant une période d’escalade potentielle, les rapports des policiers israéliens qui entrant l’accès à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem lundi soulignent le genre de tensions qui pourraient conduire à une escalade de la violence. L’aide humanitaire ainsi que l’aide au relèvement seront nécessaires pendant longtemps, même après un cessez-le-feu permanent.

La crise de Gaza a également un impact direct sur la situation en Cisjordanie, selon les rapports de l’ONU plus de 400 Palestiniens ont été tués dans la région depuis le 7 octobre à la suite d’incursions de Tsahal et de violences des colons. Les arrestations en Cisjordanie ont également en essontet les tensions s’intensifient là aussi, avec des craintes de fermeture pendant le Ramadan.

+ Washington a clairement signalé son impatience envers Netanyahu +

Dans ce contexte, la seule bonne nouvelle est que l’ère de Benjamin Netanyahu semble toucher à sa fin, bien que personne ne sache exactement combien de temps il faudra pour l’évincer de ses fonctions.

Washington a clairement signalé son impatience envers Netanyahu et cherche à forger des relations avec les dirigeants alternatifs en Israël.

Dans son état de l’Union, Biden a reconnu le droit d’Israël à se défendre, mais s’est adressé directement à ses dirigeants, affirmant que « l’aide humanitaire ne peut pas être une considération secondaire ou une monnaie d’échange ».

La visite extraordinaire aux États-Unis effectuée la semaine dernière (malgré la désapprobation explicite de Netanyahou) par le membre du cabinet de guerre Benny Gantz a été sans précédent et une démonstration claire de l’exaspération de l’administration Biden à l’égard du Premier ministre israélien.

Gantz, après avoir tenu des entretiens avec la vice-présidente Kamala Harris, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a également rencontré le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron à Londres.

Encore plus étonnant a été l’appel du 14 mars du leader de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer, le plus haut responsable juif élu aux États-Unis, pour les élections israéliennes pour remplacer Netanyahou. Il a également appelé le président palestinien Mahmoud Abbas à démissionner.

Trois membres du cabinet de guerre de Netanyahou – son ministre de la Défense Yoav Gallant, Benny Gantz et Gadi Eisenkott – signalent tous leur intention de le défier pour le poste de Premier ministre.

Les Israéliens sont prêts pour le changement. Dans des sondages récents, menés par les deux canaux israéliens et le Démocratie israélienne Institut, environ 75 % ont exprimé le désir de voir Netanyahou partir.

Même au sein de son parti, le Likud, des manœuvres ont lieu pour sa succession, avec des défis émergeant également de l’extrême droite ultra-orthodoxe au sein de sa coalition. Dans ces circonstances, ce ne peut être qu’une question de temps avant que la coalition ne s’effondre et qu’un nouveau gouvernement ne prenne le pouvoir.

Tant qu’il est au pouvoir, aucun progrès ne peut être fait. La seule question troublante est de savoir combien de dommages il infligera avant son départ, d’autant plus qu’il y a une période de trois mois où il pourrait faire des dommages considérables une fois que son gouvernement tombera et avant qu’un nouveau gouvernement ne soit élu et formé.

+ Le départ de Netanyahu sera un moment charnière pour tout le monde +

Le départ de Netanyahu sera un moment charnière pour Israël, la région et le monde. Israël aura une réelle opportunité de promouvoir de nouvelles priorités, de nouvelles idées et de s’intégrer dans la région. Ce sera également une occasion unique de donner un élan à un nouveau processus de paix. La planification de cette journée doit commencer aujourd’hui.

Un nouveau gouvernement de coalition israélien composé de partis maintenant dans l’opposition et probablement dirigé par un ancien général aura le soutien des États-Unis – bien que la nature et la portée de ce soutien dépendraient de qui sera le prochain président américain.

Un nouveau gouvernement israélien tentera d’ouvrir une voie sûre vers la paix, et ce gouvernement aura besoin du soutien des États-Unis et des pays arabes.

Le nouveau gouvernement devra également être convaincu qu’un État palestinien sera la meilleure voie pour protéger la sécurité d’Israël. Cela peut sembler évident pour les États arabes, mais ce n’est pas du tout évident pour les Israéliens après le 7 octobre. La véritable crainte des Israéliens, qu’un État palestinien soutienne une autre attaque de ce type, doit être résolue.

La paix doit être basée sur la paix arabe Initiative(API) de 2002, comme convenu par tous les États arabes et musulmans en 2007. Cela verrait la création d’un État palestinien contigu souverain et viable basé sur les lignes de 1967 en échange d’une normalisation israélienne avec les États arabes.

Il y a des obstacles importants au-delà de Netanyahou : des éléments de la politique israélienne et palestinienne pensent qu’une escalade de la violence servirait leurs intérêts. Un soutien important pour Hamas reste en Cisjordanie, et de nouveaux dirigeants seront nécessaires tant du côté palestinien que du côté israélien.

Le Premier ministre et le cabinet de l’Autorité palestinienne ont démissionné fin février sous la pression pour se réformer. Le 14 mars, le président Abbas a nommé son conseiller économique en chef Mohammad Mustafa nouveau Premier ministre. Mahmoud Abbas, président de l’Autorité depuis 19 ans, va aussi devoir céder.

+ Un processus de paix crédible, et le monde doit se préparer à saisir le moment +

Pour l’instant, comme il n’y a aucun moyen de savoir quand un accord de cessez-le-feu sera conclu, il est essentiel d’obtenir de grandes quantités d’aide à Gaza et de faire face à la famine et à l’extrême souffrance – heureusement, le premier navire a navigué vers Gaza avec 200 tonnes d’aide.

Pendant ce temps, les efforts ne doivent pas cesser pour faire sortir les otages – la clé pour qu’Israël accepte un cessez-le-feu et un flux d’aide important.

Mais aussi éloigné qu’un cessez-le-feu puisse paraître, les États-Unis et le monde arabe doivent se préparer à la chute de Netanyahou maintenant. Cela devrait être fait par tous les pays arabes qui ont des relations diplomatiques avec Israël le plus tôt possible.

Son départ sera une occasion vitale d’injecter un élan dans un cessez-le-feu durable et un processus de paix crédible, et le monde doit se préparer à saisir le moment afin d’empêcher une autre guerre et d’assurer la paix et la stabilité dans la région, conclua la même source.

Article19.ma