Commerce – Au Maroc, 34% des grossistes prévoient une hausse des ventes au T1-2024 (HCP)

Au Maroc, les anticipations de 34% des grossistes affichent une hausse du volume global des ventes pour le 1er trimestre 2024, et une baisse pour 10% d’entre eux, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable à la hausse prévue des ventes dans les « Autres commerces de gros spécialisés », le « Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication » et le « Commerce de gros de biens domestiques » et à la baisse prévue des ventes dans le « Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants », explique le HCP dans sa note d’information sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture réalisées auprès des entreprises opérant dans les secteurs des services marchands non financiers et du commerce de gros.

