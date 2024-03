Libertés – Le Parlement européen adopte une législation pour protéger les journalistes de “l’ingérence politique” et “économique”

Les députés ont donné leur feu vert définitif, mercredi 13 mars, à un nouvel acte législatif visant à protéger les journalistes et les médias de l’UE contre les ingérences politiques ou économiques.

En vertu de la nouvelle réglementation, adoptée par 464 voix pour, 92 contre et 65 abstentions, les États membres seront tenus de protéger l’indépendance des médias, et toute forme d’intervention dans les décisions éditoriales sera interdite, selon le site europarl.europa.

+ Interdiction de faire pression sur les médias afin de révéler leurs sources +

Il sera interdit aux autorités de faire pression sur les journalistes et les rédacteurs en chef pour qu’ils révèlent leurs sources, par exemple en les plaçant en détention, en leur infligeant des sanctions, en perquisitionnant leurs bureaux ou en installant des logiciels de surveillance intrusifs sur leurs appareils électroniques.

Le Parlement a fait adopter des garanties substantielles concernant l’utilisation de logiciels espions. Celle-ci ne sera permise qu’au cas par cas et sous réserve de l’autorisation d’une autorité judiciaire chargée d’enquêter sur les infractions graves passibles d’une peine privative de liberté. Même dans ces cas, les personnes concernées auront le droit d’être informées une fois la surveillance réalisée et pourront la contester devant les tribunaux.

+ Éviter que les médias publics soient utilisés à des fins politiques +

Afin d’éviter que les médias publics ne soient utilisés à des fins politiques, leurs dirigeants et les membres de leur conseil d’administration devront être sélectionnés au moyen de procédures transparentes et non discriminatoires, pour des mandats suffisamment longs. Il ne sera pas possible de les licencier avant la fin de leur contrat, à moins qu’ils ne répondent plus aux critères professionnels.

Les médias publics devront être financés au moyen de procédures transparentes et objectives. Le financement devra être durable et prévisible.

+ Transparence de la propriété et répartition équitable de la publicité publique +

Pour permettre au public de savoir qui contrôle les médias et quels intérêts peuvent influencer leur travail, tous les médias d’information et d’actualité, quelle que soit leur taille, devront publier dans une base de données nationale des informations sur leurs propriétaires, y compris s’ils appartiennent directement ou indirectement à l’État.

Les médias devront également rendre compte des fonds provenant de la publicité publique et des aides financières d’État qu’ils perçoivent, y compris de pays tiers.

Les fonds publics destinés aux médias ou aux plateformes en ligne devront être alloués selon des critères publics, proportionnés et non discriminatoires. Les informations sur les dépenses publicitaires d’État seront rendues publiques, y compris le montant total annuel et le montant par média.

+ Protéger la liberté de la presse européenne contre les grandes plateformes +

Les députés ont veillé à inclure un mécanisme visant à empêcher les très grandes plateformes en ligne, telles que Facebook, X (anciennement Twitter) ou Instagram, de restreindre ou de supprimer arbitrairement le contenu de médias indépendants. Les plateformes devront d’abord distinguer les médias indépendants des sources non indépendantes. Les médias devront être informés de l’intention de la plateforme de supprimer ou de restreindre leur contenu et disposeront de 24 heures pour réagir. La plateforme ne pourra supprimer ou restreindre le contenu, s’il n’est toujours pas conforme à ses conditions, qu’après la réponse (ou l’absence de réponse) du média concerné.

Les médias auront la possibilité de porter l’affaire devant un organe de règlement extrajudiciaire des litiges et de demander un avis au comité européen pour les services de médias (un nouveau comité de l’UE composé de régulateurs nationaux, qui sera mis en place par la législation européenne sur la liberté des médias).

Aucun journaliste ne devrait jamais craindre de subir des pressions, quelles qu’elles soient, lorsqu’il fait son travail et informe les citoyens, précise la même source.

Article19.ma