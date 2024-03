Insolite – Ne peut-on plus tenir la main de sa femme ou sa fille à Marjane Hay Riad ?

Un avertissement inédit. Dans une photo prise aujourd’hui 13 mars 2024, deuxième jour du mois sacré du Ramadan, une citoyenne marocaine qui faisait ses courses pour le Ftour, à Marjane Hay Riad, a été scandalisé par le signe d’interdiction sur la porte coulissante d’entrée, indiquant aux clients d’éviter (au sein du supermarché) de tenir la main de la gente féminine, épouse comme fillette.

L’interdiction de bicyclette, de rollers et animaux de compagnie, sont effectivement des règles classiques et compréhensibles, alors qu’au milieu de la pancarte on constate une croix sur l’icône d’un homme et d’une femme qui se tiennent la main, cela relève de l’absurde.

Par ailleurs, cette icône est accompagnée de la légende suivante : « Tenue décente à l’intérieur du centre commercial ». La question qui se pose : quelle genre de tenue doit-on porter : une burqa ou plutôt une tenue Ninja ?

On se croirait en Afghanistan ?

Article19.ma