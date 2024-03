Cinéma – La région Fès-Meknès dotée de sept nouvelles salles obscures

Le paysage culturel de la région Fès-Meknès s’est enrichi avec l’ouverture de sept nouvelles salles obscures dans le cadre du projet d’ouverture de 150 salles de cinéma à l’échelle nationale par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Treize autres salles obscures seront prochainement au niveau de la région Fès-Meknès, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Culture de Fès-Meknès, M. Fouad Mahdaoui.

Ainsi, les cinéphiles de la ville de Fès pourront profiter de deux nouvelles salles obscures, au Centre de divertissement et d’animation culturelle Al Massira (140 places) et au Centre d’éducation culturelle Aïn Kadous, (256 places).

A Meknès, le centre culturel Mohamed El Mennouni est désormais doté d’une salle de cinéma de 500 places, alors que le Théâtre de Taza dispose d’une salle de 450 places, a fait savoir M. Mahdaoui.

+ Projet de mise en service de 150 salles dans les douze régions du Royaume +

Les petites villes de la région ne sont pas en reste, puisqu’un cinéma de 300 places a vu le jour au Centre Culturel d’El Hajeb, tandis que le Centre culturel d’Azrou est équipé d’une salle de cinéma de 101 places, a-t-il relevé.

Au niveau de la province de Boulemane, le Centre culturel Outat El Haj dispose d’une nouvelle salle de cinéma de 264 places, a ajouté M. Mahdaoui.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid avait présidé, mercredi dernier à Tamesna, la cérémonie d’inauguration de 50 salles de cinéma, première tranche d’un projet de mise en service de 150 salles dans les douze régions du Royaume.

Cette initiative vise à renforcer l’industrie culturelle et cinématographique en offrant l’infrastructure nécessaire aux artistes, producteurs et réalisateurs pour diffuser et promouvoir leurs œuvres cinématographiques au niveau national, tout en créant une dynamique culturelle dans différentes villes et provinces du Royaume.

Visant tout particulièrement les petites et moyennes villes, ce projet vient consacrer les « droits culturels » des Marocains en démocratisant l’accès aux salles obscures, notamment au profit des jeunes, avait souligné M. Bensaid dans une déclaration à la presse.

Article19.ma