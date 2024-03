Culture – La Fondation Salé pour la culture et les arts lance un concours pour l’édition de quatre livres

La Fondation Salé pour la Culture et les Arts a annoncé le lancement d’un concours pour l’édition de quatre livres traitant de questions liées à la culture et les arts, les politiques culturelles, ou la ville de Salé.

Selon un communiqué de la Fondation, ce concours s’inscrit dans le cadre de sa contribution à la promotion de la production intellectuelle et à l’enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particulier la collection de la ville de Salé.

+ Candidature ouverte jusqu’au 30 mars +

Les candidatures sont ouvertes aux auteurs marocains pour des projets de livres inédits dans les deux langues officielles, l’arabe et l’amazigh, en plus du français, de l’anglais et de l’espagnol, et dont le nombre de pages est compris entre 120 et 280, précise le communiqué, ajoutant que ces livres doivent aborder une des thématiques en lien avec la question de la culture et des arts, des politiques culturelles, ou de la ville (patrimoine, figures emblématiques, histoire,…)

Les modalités de candidature, ouverte jusqu’au 30 mars, sont disponibles sur le site la Fondation (http://salaculture.ma).

La Fondation Salé pour la Culture et les Arts vise principalement à contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques culturelles, et à fournir une expertise dans ce domaine, en plus de son action pour la promotion de la culture des droits de l’homme dans le domaine culturel et artistique, notamment les libertés d’expression et de création.

La Fondation oeuvre aussi pour le rayonnement de la ville de Salé en tant que pôle culturel et artistique en faisant connaître son patrimoine, ses intellectuels et ses créateurs, à travers notamment la mise en œuvre de projets culturels et artistiques.

Article19.ma