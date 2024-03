Vidéo / Insolite – Le président Tebboune et « le malheureux » bouquet de roses rouges du 8 mars

Un incident inédit qui fait jaser les réseaux sociaux en Algérie et ailleurs. Et pour cause, le 8 mars 2024, lors de la cérémonie d’hommage aux femmes algériennes, le président Abdelmadjid Tebboune a offert, non pas une rose rouge à chaque dame, mais tout un bouquet de fleurs.

Un geste de gentleman qui devrait sans nul doute être apprécié par la gente féminine, sauf que le « malheureux » bouquet qui est offert des mains propres du chef de l’État aux dames méritantes est vite récupéré par un responsable du protocole après une pose photo.

Le bouquet en question, filmé lors d’une cérémonie officielle, semble « orphelin » et le seul qui sera offert à une dizaine de femmes, lors cette fête internationale du 8 mars.

Les internautes se posent encore la question : le protocole présidentiel algérien ignore-t-il qu’en cas de pénurie de roses, dans pays riche en gaz et pétrole, on peut offrir juste une fleur à chaque dame et le problème est résolu ? Ou plutôt s’agit-il d’une innovation made in Tebboune & Co. qui inaugure une nouvelle tradition florale qui mérite d’être inclue dans l’art de l’Ikebana japonais?

