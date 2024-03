Flash – Le gouvernement Akhannouch annonce les détails de “l’Offre Maroc” pour le développement de la filière de l’hydrogène vert

Au Maroc, en application des instructions royales, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a publié, ce lundi 11 mars, une circulaire de mise en œuvre de « l’Offre Maroc » pour le développement de la filière de l’hydrogène vert.

“ L’Offre Maroc se base sur une démarche holistique, pragmatique et transparente donnant toute visibilité nécessaire aux investisseurs », selon un communiqué diffusé par la MAP.

Une centaine d’investisseurs nationaux et étrangers ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt vif et effectif pour « l’Offre Maroc », souligne le communiqué.

Pour rappel, l’hydrogène vert est un enjeu de souveraineté énergétique manifeste, qui permettra, à terme, de réduire les coûts liés à l’approvisionnement, desserrer l’étau de la dépendance vis-à-vis des grands pays producteurs d’énergie.

Il permet de se positionner comme un acteur incontournable dans l’économie décarbonée dans les décennies à venir, créant un avantage comparatif pour le Maroc.

Par aulleurs, c’est une opportunité qui vise à séduire davantage d’investissements nationaux et étrangers dans le secteur.

Article19.ma