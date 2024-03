Innovation – Comment « la récolte de l’eau de brume » libère les femmes de Sidi Ifni au Maroc ?

À une altitude de 1 225 mètres, au sommet du mont Boutmezguida au Maroc, une technologie innovante capture les gouttelettes d’eau du brouillard, ce projet ambitieux, le plus grand parc de pêcheurs d’eau au monde, a déjà changé la vie de 300 femmes et filles, qui sont libérées du fardeau de la collecte de l’eau.

Face à de faibles précipitations annuelles et à l’épuisement des ressources aquatiques souterraines, 16 villages de la province de Sidi Ifni, dans la région aride et montagneuse d’Aït Baamrane, dans le sud-ouest du Maroc, bénéficient de l’utilisation de technologies innovantes pour fournir leur eau potable.

Les femmes et les filles, à qui la tâche de récupérer l’eau était habituellement confiée, sont les principales bénéficiaires de cette technologie de pointe appelée CloudFisher. Aujourd’hui, elles consacrent leur temps libre à l’éducation, à la lecture, à l’écriture et au développement de nouvelles compétences, tout en conservant leur rôle de gardiens de l’eau, selon le site 8am.media.

Depuis 2018, elles n’ont plus besoin de parcourir de longues distances, pendant des heures, pour rechercher cette ressource vitale. Maintenant, il coule dans leurs maisons, et ce grâce à la collecte de l’eau de brume, un savoir-faire ancestral qui a été ramené à la vie grâce à la technologie.

+ Ce projet a changé la vie de 300 femmes +

Perché à une altitude de 1 225 mètres, au sommet du mont Boutmezguida, dont les pentes sont régulièrement enveloppées de brume et de nuages qui sont venus de l’Atlantique, un ensemble de filets fait maintenant partie du paysage. Cette structure métallique, qui ressemble aux toiles d’araignées, est utilisée pour capturer les gouttelettes d’eau du brouillard. Poussé par le vent, le brouillard passe à travers les filets, qui piègent de fines gouttes d’eau.

« Ceux-ci sont ensuite collectés dans les réservoirs de stockage. L’eau est acheminée vers les maisons des habitants via les tuyaux et les connexions de branches en place », a expliqué Aissa Derhem, présidente de la Fondation Dar Si Hmad, qui a lancé ce vaste projet. À ce jour, près de 1 000 personnes apprécient l’utilisation de cette eau. Chaque ménage a droit à 5 tonnes métriques d’eau par mois en payant 10 dirhams par mois et 7 dirhams par tonne métrique d’eau.

« Notre système a apporté des transformations positives aux communautés, en particulier aux femmes. La migration rurale est intense. Les hommes partent à la recherche d’un emploi et les femmes restent à la maison », a déclaré Aissa Derhem.

Ce projet a changé la vie de 300 femmes et jeunes filles dans le village. La Fondation Dar Si Hmad a créé l’« école de l’eau » pour sensibiliser les enfants de l’école primaire des villages concernés aux questions environnementales.

Des ateliers de lecture et d’écriture sont également disponibles pour les femmes qui bénéficient du projet de collecte de l’eau de brouillard. « Aujourd’hui, ces femmes sont nos principales représentantes dans les villages. Ils conservent leur rôle ancestral en tant que gardiens de l’eau. Si un problème survient, ils alertent l’équipe de techniciens pour qu’elle le répare », a expliqué Aissa Derhem.

+ 1 088 m² de nouveaux filets programmés pour 2025 +

Autrefois un rêve tiré par les cheveux, l’accès à l’eau potable est devenu une réalité quotidienne pour les habitants de ces 16 villages, rapporte la même source.

« Une première expérience a été lancée en 2015. Le filet a été tissé et il a donc été déchiré à cause du vent. La région est connue pour ses très fortes rafales de vent qui atteignent jusqu’à 70 km/h. Cela a causé beaucoup de problèmes. Ils devaient être cousus à chaque fois. À partir de ce moment-là, nous avons décidé d’installer le nouveau système CloudFisher qui est plus résistant, robuste et durable », a déclaré Aissa Derhem.

Conçu par l’ingénieur Peter Trautwein, membre de la fondation allemande de l’eau Wasserstiftung, et PDG d’Aqualonis, une société basée à Munich qui vend la technologie, le CloudFisher s’est avéré très efficace après une longue période d’essai réalisée sur le site de Boutmezguida.

« Plus de trente filets ont été érigés. C’est le plus grand réseau de pêcheurs d’eau au monde, couvrant près de 1 700 mètres carrés », a déclaré un représentant d’Aqualonis. En plus de sa capacité à résister au vent, le filet améliore également l’efficacité de la collecte de l’eau.

« Ce système collecte 30 litres/m²/événement. Nous avons près d’une centaine d’événements par an. Un « événement » fait référence au passage du brouillard », a expliqué le président de la Fondation Dar Si Hmad.

« Le projet a bénéficié d’un financement de l’Agence allemande pour la coopération internationale et a été réalisé en partenariat avec la Fondation allemande Munich-RE et l’Université de Munich. La Fondation Dar Si Hmad, pour sa part, assure et finance la gestion et la maintenance du système, avec ses propres fonds. Nous avons une équipe de techniciens dévoués à cette tâche », a déclaré Aissa Derhem.

Ce projet de collecte d’eau de brouillard a été un succès éblouissant. Il a remporté de nombreux prix et distinctions nationaux et internationaux. La Fondation Dar Si Hmad a décidé d’étendre son projet de collection à d’autres communautés.

« Nous prévoyons d’ajouter 1 088 m² de filets CloudFisher d’ici 2025. La première étape du projet consiste à relier six nouveaux villages. La deuxième étape consiste à installer des filets sur le mont Taloust. Nous envisageons également d’installer des filets géants sur le mont Tabtist. Notre objectif est d’installer 3 000 m². Selon nos projections, nous serons en mesure d’atteindre un rendement significatif d’environ 80 à 90 litres/m² par événement de brouillard. Ce qui est énorme », a déclaré Aissa Derhem.

Article19.ma