Histoire – Le sultan qui protégea les juifs de son royaume pendant la Seconde Guerre mondiale (Média)

Feature. En 1940, le Maroc n’était pas encore indépendant, la France avait déjà établi un protectorat sur le royaume en 1912, afin de diriger ce pays nord-africain, mais avec le respect des pouvoirs de la monarchie et de son sultan.

Le dirigeant en question était Mohammed ben Youssef, 30 ans. Il avait les cheveux noirs, des sourcils épais et des yeux mélancoliques. Comme l’écrivait Richard Hurowitz, historien et auteur de Dans le jardin des justes : les héros qui ont risqué leur vie pour sauver les juifs pendant l’Holocauste, dans un éditorial publié en 2017 dans le Los Angeles Times, Mohammed V était « un dirigeant improbable », qui n’était jamais censé s’asseoir sur le trône, selon le site américain smithsonianmag.com.

Son père, le sultan Youssef ben Hassan, mourut en 1927. Le frère aîné de Mohammed V devait lui succéder. Mais la France a plutôt remis la couronne à Mohammed, 18 ans. « Les Français ont mis Mohammed V sur le trône parce qu’ils pensaient qu’il était plus souple et qu’il serait plus [facilement] manipulable », a déclaré Hurowitz au magazine Smithsonian. « Ils pensaient qu’il allait être une marionnette. »

Cette prédiction s’est avérée désastreusement fausse. Avec le temps, le sultan allait conduire le Maroc à l’indépendance et en devenir le roi sous le nom de Mohammed V. Mais en 1940, il restait encore 17 ans, souligne la même source.

+ « Il n’y a pas de juifs au Maroc. Il n’y a que des sujets marocains » +

Pour l’heure, le mal était en marche en Europe. Sous Adolf Hitler, l’Allemagne nazie conquérait territoire après territoire. Les armées hitlériennes semblaient inarrêtables. Partout où ils allaient, ils répandaient le poison de l’antisémitisme. En mai 1940, les Allemands envahissent la France. Un mois plus tard, la France tombait. Le régime de Vichy, collaborateur des nazis, émerge dans le sillage de la Troisième République. Sa juridiction couvrait la majeure partie du sud de la France, ainsi que l’empire colonial français.

Les autorités de Vichy ont rapidement mis en œuvre des décrets antisémites contre les 250 000 juifs vivant au Maroc. Le pays était majoritairement musulman, mais les juifs étaient intégrés dans la société marocaine. Même si l’antisémitisme existait, la communauté juive n’était pas activement persécutée. Elle était en fait alliée à la dynastie alaouite au pouvoir et bénéficiait de la protection de la royauté.

« Il n’y a pas de juifs au Maroc. Il n’y a que des sujets marocains », aurait déclaré Mohammed. Sans surprise, les responsables de Vichy n’aimaient pas ce genre de discours et le sultan se heurtait à eux à plusieurs reprises.

Mohammed V s’est opposé aux décrets de Vichy, qui limitaient les endroits où les Juifs pouvaient vivre, travailler et aller à l’école. Comme l’écrivait Robert Assaraf dans son étude en français de 1997, Mohammed V et les juifs du Maroc à l’époque de Vichy, le sultan était « un antiraciste spontané ». Mohammed était également motivé par sa foi musulmane.

En tant que dirigeant du Maroc, il était Amir al-Mu’minin, ou « Commandeur des croyants », l’autorité religieuse suprême de son peuple. Mohammed considérait que s’occuper des juifs marocains était la responsabilité que Dieu lui avait confiée. « Les Juifs marocains sont mes sujets », a-t-il déclaré au gouvernement de Vichy, « … et il est de mon devoir de les protéger contre toute agression. »

+ Les juifs marocains égaux aux musulmans marocains +

Mohammed a d’abord tenté de bloquer les décrets. Mais il n’avait de pouvoir que de nom Vichy eut le dernier mot et le régime promulgua les mesures en octobre 1940. Conformément aux règles du protectorat, Mohammed était obligé d’y apposer sa signature.

Mais Mohammed a rassuré ses sujets juifs en leur disant qu’il les soutiendrait. Quelque temps plus tard, lors d’une réunion secrète dans son palais, il déclara aux dirigeants juifs que les décrets ne changeaient rien. Pour lui, les juifs marocains étaient les égaux des musulmans marocains.

Vichy voyait les choses différemment. À la suite de ces décrets, de nombreux juifs marocains ont perdu leur emploi. Les enfants ont été expulsés des écoles publiques. Et, tout comme en Europe, certaines familles ont été chassées de chez elles et contraintes de vivre dans des ghettos sordides.

Certains historiens, comme Assaraf, affirment que Mohammed V a essayé de s’assurer que les décrets ne soient pas appliqués. D’autres chercheurs remettent en question les motivations du dirigeant et l’étendue de ses efforts pour protéger les juifs du Maroc.

Comme l’écrit Susan Gilson Miller dans A History of Modern Morocco, « sa position reposait autant sur l’insulte que les diktats de Vichy faisaient à sa revendication de souveraineté sur tous ses sujets, y compris les juifs, que sur ses instincts humanitaires. » Parce que les archives sont inégales, le débat reste en cours.

+ Un pouvoir symbolique +

Mohammed V n’était guère incité à s’exprimer contre le gouvernement de Vichy. À la fin des années 1940, l’Allemagne nazie semblait en mesure de gagner la guerre. Les États-Unis et l’Union soviétique n’étaient pas encore entrés dans la mêlée. Un dirigeant de guerre bien plus important, le pape Pie XII, n’a jamais dénoncé la persécution des juifs par les nazis. Il avait même un canal secret vers Hitler.

Mais Mohammed V était fait d’une autre matière. Il a refusé de rencontrer des responsables nazis au Maroc. Et lorsque tous les regards se tournèrent vers lui, il prit position. Même s’il manquait d’action politique, le sultan avait autre chose : un pouvoir symbolique.

En novembre 1941, le Maroc marquait la Fête du Trône, une fête célébrée chaque année pour célébrer le sultanat de Mahomet. Après une longue journée de spectacle, le souverain organisa un banquet. A ses côtés se trouvaient ses invités d’honneur : rabbins et notables juifs.

Les fonctionnaires de Vichy étaient furieux de la présence de juifs à la cour royale. Ils ont pris cela comme un affront à leur autorité, ce qui était précisément l’intention de Mohammed V.

Selon un rapport des archives de l’État français, Mohammed leur a déclaré : « Je n’approuve absolument pas les nouvelles lois antisémites et je refuse de m’associer à une mesure avec laquelle je ne suis pas d’accord. Je réaffirme, comme je l’ai fait par le passé, que les juifs sont sous ma protection et je rejette toute distinction qui devrait être faite entre mon peuple. »

+ Conférence des Alliés à Casablanca… +

« C’est une affaire énorme », déclare Hurowitz. « Mohammed a adopté une position de principe. » Mais cette démonstration de soutien comportait des risques majeurs.

L’historien ajoute : « Il y avait une guerre en cours et les gens étaient plus que disposés à changer de chef à tout moment. Cela n’aurait pas été très difficile pour [Vichy] d’avoir organisé la mort ou le remplacement de Mohammed. Des choses comme ça se sont produites. C’était en fait à ses risques et périls, car c’était une gifle à Vichy ».

Mais l’audace de Mohammed V a également tenu Vichy sous contrôle. Les actions du sultan ont montré à ses gardiens français qu’il n’abandonnerait pas les juifs marocains. « Ce qu’il a fait a fini par retarder des mesures qui auraient pu être prises plus tôt », explique Hurowitz. « S’il n’avait pas pris position, les juifs auraient pu être arrêtés avant l’arrivée des Alliés. »

À l’aube du 8 novembre 1942, 35 000 soldats américains débarquèrent dans les villes portuaires de Safi et Fedala (Mohamedia) sur la côte atlantique du Maroc. Les forces de Vichy n’avaient aucune chance et perdirent rapidement le contrôle du pays. Mohammed V a accueilli les Alliés à bras ouverts et a envoyé des troupes marocaines pour poursuivre le combat. En 1943, il accueille la Conférence des Alliés à Casablanca, où il côtoie Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill. Et en 1945, le sultan gravit les Champs-Élysées dans la ville de Paris récemment libérée avec le dirigeant français Charles de Gaulle.

Mohammed V s’était tenu du bon côté de l’histoire. Aucun Juif marocain n’a été envoyé dans les camps d’extermination nazis sous sa direction, bien que quelque 2 100 d’entre eux aient été internés dans les camps de travail de Vichy au Sahara en tant que prisonniers politiques opposés au régime collaborationniste. Beaucoup de ces détenus sont morts de faim, d’épuisement et de maladie.

Des camps similaires existaient en Algérie et en Tunisie, tous deux sous contrôle de Vichy. L’Algérie, en tant que colonie française, avait des lois antisémites strictes. Mais en Tunisie, autre protectorat, les administrateurs locaux ont tenté d’atténuer le coup. Ils trouvèrent un allié en la personne de Moncef Bey, le dirigeant de Tunis, qui mettait un point d’honneur à décerner une distinction royale à d’éminents médecins et entrepreneurs juifs quelques jours après son accession au trône.

+ « Gratitude éternelle » +

Les actions de Mohammed pendant la Seconde Guerre mondiale lui ont valu la « gratitude éternelle » des Juifs marocains, a déclaré Serge Berdugo, chef du Conseil des communautés juives du Maroc, en 2005.

Prenons par exemple Richard Attias, un entrepreneur de premier plan qui a fondé un cabinet de conseil mondial. dont le siège est à New York. « Je suis très attaché à mon pays, le Maroc », a déclaré Attias à une chaîne de télévision française en 2014. « J’ai vraiment un profond enracinement dans mon pays pour une raison très simple » : l’intégrité de Mahomet pendant la guerre. « Je crois que c’est ce devoir de mémoire qui m’a fait rester marocain, même si j’ai quitté le Maroc à 16 ans », a déclaré Attias.

« Lorsque des millions de Juifs ont été confrontés aux horreurs de l’Holocauste,… Mohammed V a fourni un refuge sûr à ses sujets juifs », a écrit le président israélien Isaac Herzog dans une lettre de 2022 adressée à Mohammed VI, l’actuel roi du Maroc et petit-fils de Mohammed V. Herzog a ajouté : « Où qu’ils soient, les Juifs marocains rappellent avec fierté et affection la mémoire de votre grand-père. »

Ainsi se termine l’histoire du sultan qui a résisté au mal. Mais il y a une coda : le gouvernement français a renversé Mohammed en 1953, craignant qu’il ne conduise le Maroc à l’indépendance. Mais il ne resta pas longtemps en exil. Le sultan fait son retour en 1955 et reconquiert son trône. Le Maroc a obtenu son indépendance un an plus tard. Sous ce nouveau régime, Mohammed a accordé aux Juifs les mêmes droits qu’aux musulmans et a promis que la couronne les protégerait toujours.

Depuis les années 1940, la population juive du Maroc a diminué régulièrement, ne laissant aujourd’hui qu’une communauté d’environ 2 100 personnes. De nombreux Juifs ont émigré du Maroc vers Israël pour participer à la construction de l’État juif. Certains sont allés en France et au Canada à la recherche d’opportunités économiques. D’autres encore sont partis en raison de la montée du sentiment antisémite dans le monde arabe et des conflits en cours entre Israël et les pays arabes.

+ Les juifs avaient leur place au Maroc +

Mais tout au long de ces décennies de troubles, une constante demeure : les rois alaouites ont toujours été aux côtés de la communauté juive. Ils ont clairement indiqué que les Juifs avaient leur place au Maroc.

Mohammed est décédé subitement après une opération chirurgicale mineure en 1961. Son fils Hassan II a toujours été un défenseur de la coexistence entre musulmans et juifs. Lors d’un dîner d’État en 1995, le président américain Bill Clinton a déclaré à Hassan : « Dans une région où la passion et la haine ont si souvent submergé les têtes froides et les esprits plus clairs, votre voix a toujours été une voix de raison et de tolérance. »

Le fils de Hassan, Mohammed VI, a suivi les traces de ses ancêtres. ​​La constitution marocaine de 2011 stipule que « l’identité nationale indivisible » du pays a été « nourrie et enrichie » par l’influence « hébraïque », entre autres. Et ces dernières années, le roi a ouvert la voie en matière de promotion de la culture juive marocaine.

L’aîné Mohammed V aurait été fier. « Tous les Marocains, musulmans et juifs, sont les sujets d’une même nation », disait-il en 1957. « Ils doivent agir ensemble ».

