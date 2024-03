Archéologie – Fossile du reptile de mer « cauchemardesque » trouvé au Maroc

Les scientifiques ont découvert au Maroc le fossile du lézard préhistorique, Khinjaria acuta, d’environ 8 mètres de long (semblable à une orque) et a des dents « ressemblant à des poignards », selon les résultats publiés dans la revue Cretaceous Research.

Selon foxweather.com, la découverte au Maroc de la Khinjaria acuta, aujourd’hui disparue, a montré à quel point les océans ont radicalement changé sur l’espace de 66 millions d’années. Contrairement à nos océans d’aujourd’hui, les eaux préhistoriques abritaient de nombreux prédateurs géants du sommet qui ont mangé de grandes proies, ont déclaré les chercheurs.

« Ce qui est remarquable ici, c’est la diversité des principaux prédateurs », a déclaré le Dr. Nick Longrich du Département des sciences de la vie et du Milner Centre for Evolution de l’Université de Bath, qui a dirigé l’étude. « Nous avons plusieurs espèces qui poussent plus grandes qu’un grand requin blanc, et ce sont les principaux prédateurs, mais elles ont toutes des dents différentes, ce qui suggère qu’elles chassent de différentes manières. »

Le Khinjaria acuta est un parent du dragon de Komodo et de l’anaconda d’aujourd’hui. Ce reptile géant « causquemarde » qui a chassé les océans il y a des millions d’années, vivait en même temps que le Tyrannosaurus et le Triceratops.

+ Changement dans la structure de l’écosystème +

Ce monstre marin géant était un membre de la famille des Mosasuridae, ou mosasaures, qui étaient des lézards marins géants, à ne pas confondre avec les dinosaures.

« Certains mosasaures avaient des dents pour percer les proies, d’autres pour couper, déchirer ou écraser. Maintenant, nous avons Khinjaria, avec un visage court plein d’énormes dents en forme de poignard. C’est l’une des faunes marines les plus diverses que l’on voie jamais vues, à tout moment de l’histoire, et elle existait juste avant l’extinction des reptiles marins et des dinosaures », a déclaré Longrich.

Les dinosaures et ces reptiles marins ont été anéantis après qu’un astéroïde a frappé la péninsule du Yucatán au Mexique. Les particules de poussière de l’impact ont bloqué le soleil pendant des mois et ont conduit de nombreuses espèces à l’extinction, y compris la Khinjaria acuta.

Cet événement d’extinction de masse a cédé la céin à d’autres espèces marines telles que les baleines, les phoques, l’espadon et le thon et beaucoup moins de prédateurs du sommet.

« Il semble y avoir eu un énorme changement dans la structure de l’écosystème au cours des 66 derniers millions d’années », a déclaré Longrich. « Cette incroyable diversité de meilleurs prédateurs du Crétacé tardif est inhabituelle, et nous ne le voyons pas dans les communautés marines modernes », ajoute la même source.

Article19.ma