Droits humains – Le CNDH commémore le XXème anniversaire de l’Instance Équité et Réconciliation (Vidéos)

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a organisé, ce vendredi, en commémoration de la Journée internationale des droits des femmes et du XXème anniversaire de la création de l’IER; un événement qui rappelle la contribution des femmes marocaines dans le domaine de la recherche de la vérité, la justice et l’équité.

Cette célébration a eu lieu, ce 8 mars 2024, au siège du Conseil à Rabat. Des invités marocains et étrangers ont assisté aux témoignages de victimes, ainsi que des familles de personnes ayant subi des violations de leur droit.

Les travaux de l’Instance Équité et Réconciliation ont également été abordés lors de cette occasion tout en rappelant le travail colossal de mémoire qui a été effectué durant toute cette période, et ce grâce aux efforts du Conseil, des militants des droits de l’homme et de la société civile.

À cette occasion, une exposition de photos retraçant l’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation a été organisée pour les invités et les médias présents.

Cette exposition a mis en lumière l’importance de la contribution des femmes marocaines et a présenté, en même temps, des écrits féminins qui fait partie de la littérature carcérale, ainsi que des œuvres artistiques créées par des jeunes, y compris des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, un cadre du Conseil a été honoré pour ses actions, son abnégation et son soutien aux victimes des « Années de plomb » au Maroc.

Article19.ma