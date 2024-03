La FMPS a célébré son 16ème anniversaire lors d’un événement organisé à Rabat le jeudi 7 mars, cette rencontre fut l’occasion pour la Fondation de détailler l’ensemble de ses réalisations à ce jour mais également de présenter sa vision 2030, selon un communiqué.

Créée en 2008 par feu Meziane Belfkih, dont la vision précoce a jeté les prémices d’un préscolaire de qualité au Maroc, la FMPS a joué un rôle essentiel dans la mise en place des piliers de la qualité et l’expérimentation de modèles efficients de généralisation du préscolaire. Son influence s’est particulièrement renforcée après le lancement, en 2018 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, du programme national de généralisation du préscolaire.

+ Un des piliers incontournables du développement du préscolaire au Maroc +

Aujourd’hui, ce programme est désormais en bonne voie et à portée de main, soutenu notamment par des partenariats stratégiques. Sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, et avec le soutien du Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences et l’INDH, la FMPS est devenue aujourd’hui un des piliers incontournables du développement du préscolaire au Maroc.

Ainsi, avec son réseau de 21 900 classes préscolaires à travers le royaume, la Fondation contribue de manière significative à la généralisation d’un préscolaire de qualité et gère 70% du préscolaire public et 50% du préscolaire national.

Le modèle de gestion de la FMPS repose sur une chaîne totalement intégrée de métiers dans le préscolaire, et positionne ainsi la Fondation comme délégataire du service préscolaire public. Ce modèle de gouvernance inédit a permis d’investir la qualité et l’accessibilité du préscolaire, enregistrant des résultats impressionnants, que ce soit sur le plan pédagogique qu’opérationnel.

+ Vision stratégique « ATFALOUNA 2030 » +

La vision stratégique de la FMPS, baptisée « ATFALOUNA 2030 », renouvelle son fort engagement pour l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’éducation préscolaire. Structuré autour de trois axes fondamentaux : excellence opérationnelle , rayonnement et diversification de l’offre , la FMPS ambitionne de garantir des prestations éducatives de haute qualité, favoriser l’innovation et le développement continu, renforcer les partenariats et la coopération internationale, et assurer la durabilité financière de l’organisation.

Lors de cet événement, la FMPS a mis en lumière les axes majeurs de son modèle et ses contributions significatives pour la promotion de l’éducation préscolaire, appuyé par un témoignage de la Banque Mondiale qui a mis en exergue le rôle du préscolaire dans le développement économique, social et humain d’un pays. Plusieurs thématiques ont été abordées durant cet évènement touchant à la pédagogie, la formation, le capital humain et l’évaluation, principaux leviers d’actions de la Fondation

Par ailleurs, en marge de cette rencontre la FMPS a signé une convention de partenariat avec Vivo Energy Maroc qui vise à renforcer la qualité de l’éducation préscolaire en finançant des projets pédagogiques dans les provinces d’Agadir, Mohammedia et El Jadida. Le partenariat comprend également des initiatives telles que l’équipement de classes avec des panneaux photovoltaïques pour résoudre les problèmes d’accès à l’électricité, ainsi que l’amélioration de coins bibliothèques en intégrant une sélection d’albums jeunesse.

Enfin, la rencontre s’est conclue par une cérémonie de remise de prix pour célébrer les contributions remarquables des éducatrices et éducateurs de la fondation. Cent deux éducatrices et éducateurs ont ainsi été gratifiés pour leur performance, leur dévouement et leur esprit d’innovation, témoignant de l’engagement continu de la FMPS en faveur de l’excellence éducative et de l’innovation dans le domaine du préscolaire.

