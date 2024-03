Industrie manufacturière – Les chefs d’entreprises s’attendent à une stabilité de la production au T1-2024 (HCP)

Les chefs d’entreprises de l’industrie manufacturière s’attendent à une stabilité de leur production au premier trimestre 2024, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse de l’activité de la « Fabrication d’équipements électriques », de « l’Industrie alimentaire » et de la « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » et, d’autre part, à une diminution de celle de « l’Industrie chimique » et de « l’Industrie de l’habillement », explique le HCP dans sa note d’information sur les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture dans le secteur des industries manufacturières, de l’extraction, de l’énergie, de l’environnement, ainsi que dans celui de la construction.

Voici l'intégralité du communiqué du HCP

