Kiosk – Journée de la femme : les Marocains « prêts à se mobiliser » pour les Palestiniennes

A la veille du 8 mars, des voix s’élèvent au Maroc pour faire de cette journée internationale des droits des femmes un cri de ralliement, une vague de solidarité envers les femmes palestiniennes, brisées par la violence et l’oppression qui étreignent Gaza chaque jour

L’annonce des organisations marocaines de défense des droits de l’homme retentit. L’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) vient de convoquer un rassemblement devant le Parlement à Rabat, fixé au vendredi 8 mars 2024 à 18 heures, a rapporté le site hespress.com.

Le mot d’ordre est clair, fort, vibrant d’une solidarité inébranlable : « Sauvez les femmes de Palestine. Luttons tous ensemble contre le génocide du peuple palestinien, pour la liberté, la dignité, l’égalité et la reconnaissance des droits universels de toutes les femmes », souligne la même source.

+ Condamner d’une seule voix les massacres +

Cet appel n’est pas seulement une convocation, il s’agit pour ces militants d’un appel aux armes de la conscience, un appel à l’unité de tous ceux qui croient en la justice. Il vise à mobiliser les cœurs et les esprits, à faire vibrer l’écho de la protestation jusqu’aux plus hautes sphères.

L’AMDH sollicite ainsi la participation massive des organisations démocratiques, des défenseurs des droits de l’homme, des jeunes en quête de justice, des syndicats ardents, des partis politiques éclairés, et de chaque citoyen conscient, pour condamner d’une seule voix les massacres et les épisodes de violence perpétrée contre le peuple palestinien, et contre les femmes palestiniennes en particulier.

Au-delà de la simple protestation, cet appel est une déclaration des principes, une affirmation des valeurs fondamentales de l’humanité. Il s’agit de s’élever contre la violence sous toutes ses formes, de s’insurger contre l’injustice, de mettre un terme à l’exploitation et à l’oppression des femmes.

+ « Nous sommes toutes Palestiniennes » +

Pour leur part, les femmes engagées du mouvement de la Justice et du Développement ont lancé un vibrant appel à l’action pour le 8 mars, invitant à exprimer une solidarité indéfectible avec les femmes palestiniennes à travers le Maroc, sous la bannière: « Nous sommes toutes Palestiniennes. Non au silence face au meurtre, la famine et le génocide des femmes palestiniennes ».

Elles ont souligné avec force les ravages de l’agression de l’armée israélienne à Gaza, qui a engendré la perte de milliers de vies palestiniennes, dont de nombreuses femmes et enfants, ainsi que la disparition de milliers d’autres.

Ainsi, pour le prochain « vendredi de colère », coïncidant avec la journée internationale des droits des femmes, les organisations marocaines appellent à une solidarité sans faille dans différentes villes à travers des manifestations de protestation aux côtés des femmes palestiniennes, en vue de dénoncer les massacres et d’exiger l’arrêt des meurtres et la fin de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, ajoute Hespress.

Article19.ma