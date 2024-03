Jeux électroniques – La 1ère édition de la « eBotola MDJS eSport », du 18 mars au 20 avril prochains

La 1ère édition du championnat des jeux électroniques « eBotola MDJS eSport », organisée par la Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques (FRMJE), se tiendra du 18 mars au 20 avril prochains.

Le lancement de cette « eBotola » a été annoncé lors d’une cérémonie tenue, jeudi à la Bibliothèque nationale de Rabat, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du président de la FRMJE, Hicham El Khlifi, du directeur général de la Marocaine des Sports et des Jeux (MDJS), Younes El Mechrafi, ainsi que de représentants du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, et de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Cette compétition réunira pour la 1ère fois au Maroc et en Afrique, les clubs de la première Division de football dans une confrontation électronique sans précédent.

+ « eBotola MDJS eSport 2024 » +

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Bensaid a indiqué que le lancement de ce championnat constitue une occasion de mettre la lumière sur les jeunes Marocains qui pratiquent le eSport, soulignant l’importance de l’organisation de ce genre de compétitions en raison de leur rôle dans le rayonnement du Maroc et dans la promotion du football et du sport national.

Il a relevé l’importance de porter davantage d’intérêt au eSport étant donné que le marché mondial des jeux électroniques est évalué à 200 milliards de dollars et offre de nombreuses opportunités.

Pour sa part, M. El Khlifi a noté dans une déclaration à la MAP, que l’organisation de la 1ère édition de la « eBotola » s’inscrit dans la stratégie de la FRMJE pour développer et promouvoir le eSport au Maroc.

Depuis sa création en 2020, la Fédération a misé sur l’élargissement de sa base et l’organisation de plusieurs manifestations, a-t-il souligné, précisant que le principal défi aujourd’hui est de garantir la réussite de la « eBotola MDJS eSport 2024 ».

+ Un Cashprize de 300.000 DH +

M. El Khlifi a fait part de sa reconnaissance aux différents partenaires de la Fédération dans l’organisation de ce championnat, y compris le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, et la Fédération Royale Marocaine de Football.

La « eBotola MDJS eSport 2024 », dotée d’un Cashprize de 300.000 DH, se déroulera en deux phases: Une ligue qui se jouera en ligne depuis les maisons des jeunes mises à disposition par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et équipées par la FRMJE, et puis des playOffs qui auront lieu le 20 avril, le jour de la grande finale.

En partenariat avec EA Sports, le club vainqueur remportera le titre national et aura l’opportunité de participer pour la première fois en Afrique aux PlayIns qualificatifs à la Coupe du monde des clubs dans le jeu EA FC24.

Article19.ma