Culture – La Maison de la poésie au Maroc présente ses nouvelles publications de 2023 à Rabat

La Maison de la poésie au Maroc a organisé, mercredi soir à Rabat, une cérémonie pour présenter ses nouvelles publications au titre de l’année 2023.

Au cours de cette rencontre, la Maison de la poésie au Maroc a dévoilé dix nouveaux recueils de poésie et deux ouvrages collectifs ayant bénéficié du soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication-département de la culture, dans le cadre du programme de soutien au livre et à l’édition.

+ Revitalisation du champ culturel national +

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la Maison de la Poésie au Maroc, Khalid Belkacem, a indiqué que l’édition fait partie de la philosophie de la Maison, qui se décline à travers de multiples activités, dont le prix international de poésie Argana, ainsi que l’organisation de séminaires académiques, de soirées poétiques et littéraires et d’autres événements qui contribuent à la revitalisation du champ culturel national.

Selon la Maison de la poésie, il a été décidé d’orner les couvertures des publications de photographies signées par des artistes photographes marocains.

Lors de cette cérémonie, des lectures poétiques ont été données par les auteurs des nouveaux recueils devant une assistance éprise de poésie, et qui se sont terminées sur une note musicale avec l’interprétation d’un florilège de chansons marocaines classiques.

Article19.ma