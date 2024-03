Débat – Le Policy Center organise le Pre-Tana Forum 2024, sur le « Dialogue multipartite – Sécurité énergétique et transition »

Le Policy Center for the New South (PCNS), Le Tana Forum Secretariat et le Institute for Peace and Security Studies (IPSS) organisent le Pre-Tana Forum 2024, qui se tiendra les 7 et 8 mars 2024, au siège du Policy Center for the New South, au campus de l’université Mohamed VI Polytechnique de Rabat, sur le thème de « Dialogue multipartite – Sécurité énergétique et transition ».

Le complexe paysage énergétique mondial, marqué par des perturbations sans précédent, notamment la pandémie de Covid-19, le conflit entre l’Ukraine et la Russie et la fluctuation des prix du pétrole et du gaz, a mis en évidence la nécessité cruciale pour l’Afrique de redéfinir et de renforcer ses stratégies de sécurité énergétique, a annoncé le Centre dans un communiqué.

Et d’ajouter : « La définition traditionnelle de la sécurité énergétique, axée uniquement sur la disponibilité ininterrompue de l’énergie à des prix abordables, n’est plus adaptée à la lumière des défis multiformes auxquels le continent est confronté. »

Dans ce contexte, les échanges s’organiseront sur les deux jours autour de 4 sessions de discussions :

1/ Les liens entre le climat, l’énergie et la sécurité : de la crise à l’opportunité,

2/ Réaliser une transition énergétique durable en Afrique : combler les écarts en termes de développement, d’environnement et de société,

3/ Sécurité humaine-changement climatique : quel impact sur le bien-être et la sécurité humaine ?,

4/ Enseignements tirés d’exemples concrets de transitions énergétiques réussies en Afrique du Nord.

